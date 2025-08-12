Зруйнований, але нескорений. Як зараз виглядає прифронтовий Оріхів (фото, відео)

Місто всього за кілька кілометрів від фронту

У мережі з'явились свіжі кадри Оріхова Запорізької області, яке росіяни фактично знищили. Місто тривалий час знаходиться за кілька кілометрів від фронту і щодня перебуває під атаками.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення у місті жило понад 15 тисяч осіб, за останніми даними, зараз це близько 600-700 людей.

На опублікованому відео видно, що в Оріхові не залишилось жодного цілого будинку. Усе в місті перетворилось в руїни. На вулицях немає людей, деінде можна зустріти бродячих тварин. Щодня місто обстрілюють дронами, бомбами та артилерією. Чимало будинків згоріло вщент, а над Оріховом щодня здіймається дим. У місті вже давно немає ні водопостачання, ні електроенергії.

Оріхів, стела зараз

Оріхів зараз

Оріхів зараз

Люди, які залишились, виживають завдяки волонтерам, які іноді привозять їжу та питну воду. Умови життя в Оріхові нелюдські, а масштаби руйнувань нагадують кадри з фільмів. Місто всього в 7 км від лінії зіткнення.

Оріхів на карті

Оріхів до війни

Оріхів до війни

Оріхів на початку вторгнення

Дивлячись на ці фото, важко уявити, що лише три роки назад місто було тихим і жило у своєму темпі. Не було ні вибухів, ні смертей. Люди ходили на роботу, діти в школу, а Оріхів був звичайним маленьким містом. Зараз же Оріхів — місто-привид без живого місця, яке не здається і до нього не можуть підступитись окупанти.

