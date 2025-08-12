Рус

Зруйнований, але нескорений. Як зараз виглядає прифронтовий Оріхів (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як зараз виглядає Оріхів Новина оновлена 12 серпня 2025, 10:33
Як зараз виглядає Оріхів. Фото Колаж "Телеграфу"

Місто всього за кілька кілометрів від фронту

У мережі з'явились свіжі кадри Оріхова Запорізької області, яке росіяни фактично знищили. Місто тривалий час знаходиться за кілька кілометрів від фронту і щодня перебуває під атаками.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення у місті жило понад 15 тисяч осіб, за останніми даними, зараз це близько 600-700 людей.

На опублікованому відео видно, що в Оріхові не залишилось жодного цілого будинку. Усе в місті перетворилось в руїни. На вулицях немає людей, деінде можна зустріти бродячих тварин. Щодня місто обстрілюють дронами, бомбами та артилерією. Чимало будинків згоріло вщент, а над Оріховом щодня здіймається дим. У місті вже давно немає ні водопостачання, ні електроенергії.

Оріхів зараз
Оріхів, стела зараз
Оріхів зараз
Оріхів зараз
Оріхів зараз
Оріхів зараз

Люди, які залишились, виживають завдяки волонтерам, які іноді привозять їжу та питну воду. Умови життя в Оріхові нелюдські, а масштаби руйнувань нагадують кадри з фільмів. Місто всього в 7 км від лінії зіткнення.

Оріхів на карті
Оріхів на карті
Оріхів до війни
Оріхів до війни
Оріхів до війни
Оріхів до війни
Оріхів на початку вторгнення
Оріхів на початку вторгнення

Дивлячись на ці фото, важко уявити, що лише три роки назад місто було тихим і жило у своєму темпі. Не було ні вибухів, ні смертей. Люди ходили на роботу, діти в школу, а Оріхів був звичайним маленьким містом. Зараз же Оріхів — місто-привид без живого місця, яке не здається і до нього не можуть підступитись окупанти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на захист Добропілля перекидають додаткові сили. Вже відомо, яка там ситуація зараз.

Теги:
#Україна #Запорізька область #Війна з РФ