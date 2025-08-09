"Суми встоять": репортаж із прифронтового міста, яке не зламати

Перебуваючи у Сумах, неможливо забути, що йде війна

Багатостраждальні Суми знаходяться лише за кілька десятків кілометрів від російських військових, і тому регулярно страждають від обстрілів. Хоча з окремих районів області проводиться евакуація через бойові дії, у самому обласному центрі, попри небезпеку, залишається багато людей.

"Телеграф" побував у прифронтовому місті та підготував репортаж, що там зараз відбувається.

Сумам не звикати до вибухів — Росія намагалася взяти місто в оточення ще на самому початку повномасштабного вторгнення, проте була змушена відступити. Відновилися активні обстріли після того, як росіяни повернули контроль над територією Курської області та розпочали спроби просування вглиб Сумської області.

На цей час фронт так близько, що деякі ворожі FPV-дрони вже можуть підлітати до околиць Сум.

Суми на карті бойових дій DeepState

Прогулюючись вулицями обласного центру, скрізь можна знайти нагадування про те, що йде війна. Взяти хоча б площу біля облради — людей на ній багато не зустрінеш, зате одразу впадають у вічі чорні провали вікон після пожежі, укриття, алея пам’яті загиблих військових.

У цьому будинку розташовувалась і облрада, і міськрада у Сумах

Ще одне місце пам’яті загиблих можна знайти прямо біля флагштока та написа "I love Sumy" на вулиці Героїв Сумщини.

Пам’ять військових, які загинули в бою за Україну, шанують фотографіями та прапорами, як у Києві

Розбито в Сумах і іншу цивільну інфраструктуру, освітні заклади, прості житлові будинки. Місцями обвалилися цілі поверхи.

У цьому будинку був Навчально-науковий інститут бізнес-технологій СумДУ

Внаслідок удару обвалилися перекриття

Постраждав і Інститут прикладної фізики навпроти

Забиті вікна — нормальне явище у Сумах

Били і по простим багатоповерхівкам

Незрозуміло, як уціліли ті двері

Але попри все це життя у Сумах триває, на вулицях багато дітей із мамами. По всьому центру розклеєні листівки "Суми вистоять!", можна знайти графіті з Путіним за ґратами та словами, що "Сумщина — північний форпост України". Особливо тішить, що часто на вулицях Сум можна почути українську мову — частіше, ніж у Харкові чи Дніпрі.

Такі листівки дуже часто можна зустріти, гуляючи Сумами

Мистецтво в одному з двориків у центрі міста

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"