"Суми встоять": репортаж із прифронтового міста, яке не зламати

Валерія Куценко
Приготували репортаж, як живуть Суми станом на серпень 2025 року Новина оновлена 09 серпня 2025, 08:24
Приготували репортаж, як живуть Суми станом на серпень 2025 року. Фото telegraf.com.ua

Перебуваючи у Сумах, неможливо забути, що йде війна

Багатостраждальні Суми знаходяться лише за кілька десятків кілометрів від російських військових, і тому регулярно страждають від обстрілів. Хоча з окремих районів області проводиться евакуація через бойові дії, у самому обласному центрі, попри небезпеку, залишається багато людей.

"Телеграф" побував у прифронтовому місті та підготував репортаж, що там зараз відбувається.

Сумам не звикати до вибухів — Росія намагалася взяти місто в оточення ще на самому початку повномасштабного вторгнення, проте була змушена відступити. Відновилися активні обстріли після того, як росіяни повернули контроль над територією Курської області та розпочали спроби просування вглиб Сумської області.

На цей час фронт так близько, що деякі ворожі FPV-дрони вже можуть підлітати до околиць Сум.

Де Суми на карті та як далеко кордон Росії
Суми на карті бойових дій DeepState

Прогулюючись вулицями обласного центру, скрізь можна знайти нагадування про те, що йде війна. Взяти хоча б площу біля облради — людей на ній багато не зустрінеш, зате одразу впадають у вічі чорні провали вікон після пожежі, укриття, алея пам’яті загиблих військових.

Міська рада Суми площа Незалежності 2 як виглядає у серпні 2025 після обстрілу
У цьому будинку розташовувалась і облрада, і міськрада у Сумах
Міська рада Суми площа Незалежності 2 як виглядає у серпні 2025 після обстрілу
Міська рада Суми площа Незалежності 2 як виглядає у серпні 2025 після обстрілу
Алея пам’яті загиблих військових на площі Незалежності у Сумах 2025
Алея пам’яті загиблих військових на площі Незалежності у Сумах 2025
Алея пам’яті загиблих військових на площі Незалежності у Сумах 2025

Ще одне місце пам’яті загиблих можна знайти прямо біля флагштока та написа "I love Sumy" на вулиці Героїв Сумщини.

Прапор України та напис Я люблю Суми 2025
Прапори за загиблих військових ставлять на площі біля прапора Суми
Пам’ять військових, які загинули в бою за Україну, шанують фотографіями та прапорами, як у Києві

Розбито в Сумах і іншу цивільну інфраструктуру, освітні заклади, прості житлові будинки. Місцями обвалилися цілі поверхи.

Знищені будинки в центрі Сум серпень 2025
У цьому будинку був Навчально-науковий інститут бізнес-технологій СумДУ
Знищені будинки в центрі Сум серпень 2025
Внаслідок удару обвалилися перекриття
Суми центр після обстрілів Росії серпень 2025
Постраждав і Інститут прикладної фізики навпроти
Суми центр після обстрілів Росії серпень 2025
Забиті вікна — нормальне явище у Сумах
Житловий будинок після обстрілу Росії Суми серпень 2025
Били і по простим багатоповерхівкам
Житловий будинок після обстрілу Росії Суми серпень 2025
Житловий будинок після обстрілу Росії Суми серпень 2025
Незрозуміло, як уціліли ті двері

Але попри все це життя у Сумах триває, на вулицях багато дітей із мамами. По всьому центру розклеєні листівки "Суми вистоять!", можна знайти графіті з Путіним за ґратами та словами, що "Сумщина — північний форпост України". Особливо тішить, що часто на вулицях Сум можна почути українську мову — частіше, ніж у Харкові чи Дніпрі.

Суми вистоять — розвішані листівки по всьому центру у Сумах
Такі листівки дуже часто можна зустріти, гуляючи Сумами
Путін за ґратами графіті у центрі Сум
Мистецтво в одному з двориків у центрі міста
Суми північний форпост України графіті біля річки у Сумах

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

