Зовсім інший Київ: з’явилося відео про те, як виглядала українська столиця 15 років тому

Розповідаємо, яким був Київ півтора десятиліття тому і що змінилося з того часу

У це складно повірити, але у 2010 році Київ було зовсім іншим містом. Це була столиця, яка все ще переживала наслідки світової фінансової кризи 2008 року, але вже готувалася до однієї з найважливіших подій у своїй сучасній історії – чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У соціальних мережах з’явилося відео, яке перенесло користувачів у минуле і показало, яким був Київ 15 років тому Кадри 2010 можуть викликати напад ностальгії, якщо ви дізнаєтеся знайомі місця, але в зовсім іншому вигляді — без сучасних торгових центрів, оновлених фасадів і звичної сьогодні інфраструктури.

Архітектурний вигляд: між радянською спадщиною та новими амбіціями

Київ 2010 року – це місто контрастів. Центральні вулиці все ще зберігали характерну архітектуру радянського періоду, але з’являлися перші ознаки сучасного будівельного буму. Хрещатик виглядав скромніше — без сьогоднішньої великої кількості скляних фасадів та люксових магазинів.

Поділ залишався переважно історичним районом із низькою забудовою, де між старовинними будинками ходили трамваї. Багато будинків у центрі міста вимагали реставрації, а фасади будинків на головних вулицях часто були потемніли від часу і міського пилу.

Транспорт: епоха маршруток та старого метро

Транспортна система 2010 року кардинально відрізнялася від сьогоднішньої. Містом курсували переважно маршрутні таксі — невеликі мікроавтобуси, які були основним видом громадського транспорту поряд із тролейбусами та автобусами старого зразка.

Метро у Києві

Метрополітен складався всього з 33 станцій, і багато з них виглядали саме так, як їх збудували за радянських часів — без сучасних покажчиків та системи навігації. Вагони метро були переважно старі, а пасажиропотік, хоч і значний, не досягав сьогоднішніх масштабів.

Торгівля та розваги: скромні масштаби

Торгових центрів було значно менше, і вони були скромнішими за розмірами та асортиментом. "Глобус", "Караван" та кілька інших ТРЦ складали основу сучасної торгівлі, але більшість киян все ще робили покупки на ринках — Житньому, Деміївському, на численних міні-ринках по всьому місту.

Ресторанна сцена була менш різноманітною. Кафе та ресторани концентрувалися переважно в центрі міста, а райони спального типу задовольнялися невеликими закусочними та їдальнями.

Вул. Велика Васильківська

Технології: на порозі цифрової революції

2010 рік — це час, коли смартфони тільки починали завойовувати популярність, інтернет був повільнішим, а соціальні мережі перебували у стадії активного розвитку. Wi-Fi був доступний далеко не скрізь, і багато кафе гордо розміщували наклейки про наявність бездротового інтернету як значну перевагу.

Вид на готель "Україна"

Соціальна атмосфера: між надіями та невизначеністю

2010 рік був особливим для Києва — місто готувалося прийняти Євро-2012, що вселяло оптимізм та очікування змін. Всюди вели підготовчі роботи: реконструювалися дороги, оновлювалася інфраструктура, будувався новий термінал в аеропорту "Бориспіль".

Старий термінал аеропорту "Бориспіль"

Водночас у повітрі відчувалась певна невизначеність. Україна переживала складний період: економічні проблеми після кризи, політична нестабільність.

Підготовка до Євро-2012: місто в очікуванні змін

Найпомітнішою особливістю Києва 2010 року була підготовка до чемпіонату Європи з футболу. Скрізь велися будівельні роботи: реконструювався НСК "Олімпійський", будувалися нові готелі, оновлювалися дороги та тротуари.

Реконструкція НСК "Олімпійський"

Ця підготовка надавала місту особливої атмосфери очікування. Кияни вірили, що Євро-2012 стане поворотним моментом, що виведе столицю на новий рівень розвитку.

Зелені зони: незаймана природа

Парки та сквери міста виглядали більш природно та менш "зачесано", ніж сьогодні. Гідропарк, Маріїнський парк, Володимирська гірка зберігали свій історичний вигляд без сучасних ігрових майданчиків та фітнес-зон.

Озираючись назад, можна сказати, що той Київ був останнім "спокійним" варіантом української столиці перед бурхливими подіями наступних років. Вони кардинально змінили не лише зовнішній вигляд міста, а і його дух, перетворивши місто на зовсім іншу столицю — більш сучасну, європейську, а й складнішу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилося рідкісне фото однієї з найстаріших київських вулиць. Як вона виглядала тоді й зараз.