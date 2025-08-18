Росія посилює атаки ще на трьох напрямках: куди сунуть окупанти після Покровська

Сирський розповів, де бойові дії можуть стати інтенсивнішими вже найближчим часом

На Покровському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога, це наразі основний напрямок наступу росіян. Однак, армія РФ намагається прорватися ще на трьох напрямках, де найближчим часом можуть посилитися бойові дії.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що росіяни перекидають сили з Сумського на Запорізький напрямок. Наразі там бойові дії "невисокої інтенсивності", але ситуація змінюється. Ціль росіян — захопити всю область або хоча б прорвати оборону та просунутися вглиб території.

Реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Атаки РФ на Запорізькому напрямку

Водночас, російські війська ведуть активні дії ще на двох напрямках, які можуть бути пріоритетними для них найближчим часом. Це Новопавлівський напрямок, де окупанти намагаються прорватися на Дніпропетровщину та Лиманський напрямок, в бік Слов'янська та Харківщини зокрема. На Лиманському напрямку бойові дії активні, але мають менший масштаб ніж на Покровському.

Напрямки атак РФ на Лиманському напрямку

Напрямки атак РФ на Новопавлівському напрямку

Нагадаємо, наступ на Добропілля, який мав тимчасовий успіх, також був для росіян пов'язаний із спробами дійти до Слов'янська. Одна з цілей окупантів — отримати контроль над питною водою в регіоні, адже інфраструктуру на вже окупованих частинах вони самі ж і зруйнували.

Раніше "Телеграф" розповідав про тактику російських військ на Покровському напрямку. Вони атакують малими групами, намагаючись взяти Покровськ та ще населені пункти поруч у лещата.