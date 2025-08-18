Прорив РФ на Донбасі? Сирський розкрив деталі боїв за Покровськ

Росіяни застосували "тактику тисячі порізів"

Російські окупанти намагаються прорвати фронт на Покровському напрямку. ЗСУ мали перекинути додаткові сили через постійні атаки армії РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю РБК-Україна розповів, що після цього ситуацію вдалось переломити на користь українських оборонців. Він наголосив, що на цьому напрямку немає суцільної лінії фронту, тому росіянам вдалось просунутися.

Зокрема, він описав дії ворога, як "тактику тисячі порізів". Це означає, що росіяни атакували малими штурмовими групами. Це дало можливість ворожим солдатам просунутись до українських населених пунктів на 10-12 км та з'явитись там неочікувано. Одна з причин — ландшафт. Місцевість там вкрита рослинністю, пронизана ярами та річками, все це дозволяє приховано пересуватись.

Після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Саме біля Добропілля ворог наносив, на думку Сирського, один з основних ударів. На північному напряму російські військові хочуть зашкодити логістиці ЗСУ, а загалом — почати часткове оточення Покровська та населених пунктів поруч.

Противник намагається охопити Покровську агломерацію з двох сторін. Він наступає на півночі – північно-східному напрямку, і на півдні – південно-західному напрямку, намагаючись у такий спосіб сформувати своєрідні лещата. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Росія намагається взяти Покровськ в "лещата"

На північному напрямку атаки на українські позиції веде 51-ша загальновійськова армія РФ, розповів головнокомандувач, що має у складі три бригади. Раніше вона була армійським корпусом з т.зв "ДНР", українські військові брали в полон та знищували нападників з горлівської бригади. Загалом, резюмував Сирський, полонені здебільшого молоді, призвані, в тому числі і з РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме на Покровському напрямку росіяни мають найбільші втрати. Про стрімке просування ворога на цьому напрямку стало відомо 11 серпня.