Россия усиливает атаки еще на трех направлениях: куда лезут оккупанты после Покровска
Сырский рассказал, где боевые действия могут стать интенсивнее уже в ближайшее время
На Покровском направлении ВСУ отражают атаку врага, это основное направление наступления россиян. Однако армия РФ пытается прорваться еще на трех направлениях, где в ближайшее время могут усилиться боевые действия.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что россияне перекидывают силы с Сумского на Запорожское направление. Пока там боевые действия "невысокой интенсивности", но ситуация меняется. Цель россиян – захватить всю область или хотя бы прорвать оборону и продвинуться вглубь территории.
Реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад
В то же время, российские войска ведут активные действия еще по двум направлениям, которые могут быть приоритетными для них в ближайшее время. Это Новопавловское направление, где оккупанты пытаются прорваться на Днепропетровщину и Лиманское направление, в сторону Славянска и Харьковщины в частности. На Лиманском направлении боевые действия активны, но имеют меньший масштаб, чем на Покровском.
Напомним, наступление на Доброполье, которое имело временный успех, также было для россиян связано с попытками дойти до Славянска. Одна из целей кафиров — получить контроль над питьевой водой в регионе, ведь инфраструктуру на уже оккупированных частях они сами же и разрушили.
Ранее "Телеграф" рассказывал о тактике русских войск на Покровском направлении. Они атакуют малыми группами, пытаясь взять Покровск и населенные пункты рядом в тиски.