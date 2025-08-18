Россия усиливает атаки еще на трех направлениях: куда лезут оккупанты после Покровска

Сырский рассказал, где боевые действия могут стать интенсивнее уже в ближайшее время

На Покровском направлении ВСУ отражают атаку врага, это основное направление наступления россиян. Однако армия РФ пытается прорваться еще на трех направлениях, где в ближайшее время могут усилиться боевые действия.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что россияне перекидывают силы с Сумского на Запорожское направление. Пока там боевые действия "невысокой интенсивности", но ситуация меняется. Цель россиян – захватить всю область или хотя бы прорвать оборону и продвинуться вглубь территории.

Реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Атаки РФ на Запорожском направлении

В то же время, российские войска ведут активные действия еще по двум направлениям, которые могут быть приоритетными для них в ближайшее время. Это Новопавловское направление, где оккупанты пытаются прорваться на Днепропетровщину и Лиманское направление, в сторону Славянска и Харьковщины в частности. На Лиманском направлении боевые действия активны, но имеют меньший масштаб, чем на Покровском.

Направления атак РФ на Лиманском направлении

Направления атак РФ на Новопавловском направлении

Напомним, наступление на Доброполье, которое имело временный успех, также было для россиян связано с попытками дойти до Славянска. Одна из целей кафиров — получить контроль над питьевой водой в регионе, ведь инфраструктуру на уже оккупированных частях они сами же и разрушили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тактике русских войск на Покровском направлении. Они атакуют малыми группами, пытаясь взять Покровск и населенные пункты рядом в тиски.