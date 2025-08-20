В Україні — хвиля смертельних ДТП: підлітки на мотоциклах калічать себе та інших (фото)
Часто підлітки їздять без прав, без шоломів і без страху
Україною протягом останнього тижня прокотилась хвиля аварій, часто зі смертельними наслідками. Їхня особливість — участь неповнолітніх за кермом мотоциклів. Здебільшого аварії стаються на трасах областей та сільських дорогах, де контроль поліції мінімальний.
На Рівненщині неповнолітній керманич поплатився життям. Він 19 серпня з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. 16-річний юнак загинув на місці. Аварія сталась вдень, у селі Більська Воля.
На Львівщині в той самий день сталась аварія на трасі Стрий-Ізварине біля села Туради. Тут травмувались одразу два підлітка — за кермом мотоцикла був 15-річний водій, який віз 17-річного пасажира. З невідомих причин вони зіткнулись із автомобілем Hyundai. Обидва підлітки травмовані та в лікарні.
Схожа автотроща сталась на Рівненщині напередодні. 17 серпня у селі Тріскині водій мотоцикла на повороті не втримав кермо та злетів в кювет. Мотоцикл врізався в дерево. 17-річний юнак отримав закрити черепно-мозкову травму, струс мозку, зламав лопатку. Переломи та забої і в його 17-річної пасажирки. Важливо, що обидва вони були без шоломів, а водій взагалі не мав відповідного посвідчення, що дозволяє керувати мотоциклом.
Те, що недосвічені водії не можуть впоратися з керуванням — не новина. Іноді вони шкодять тільки собі, як 17-річний мешканець Тернопільщіни, що впав на виїзді з села Великий Говилів та отримав важкі травми. Не впорався з керуванням водій у Переяслав на Київщині. 17-річний мотоцикліст не вписався в поворот та врізався в машину. Його з травмами шпиталізували.
Іноді юні керманичі вбивають інших людей. 13 серпня ввечері у селі Ветли на Волині 16-річний водій мотоцикла розігнався, не втримав кермо і врізався в велосипедиста. 35-річний чоловік загинув на місці, а неповнолітній потрапив до лікарні. Цей водій посвідчення не мав, ба більше — навіть мотоцикл не був зареєстрований відповідним чином.
Що загрожує неповнолітнім водіям
Слідчі за фактами ДТП зі смертельними наслідками розпочали кримінальні провадження. Якщо вину неповнолітніх доведуть — це вісім років позбавлення волі. Якщо ж ДТП не сталось і керманича без прав виявила поліція — до відповідальності можуть притягнути батьків. Це адміністративне покарання за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.
