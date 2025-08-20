В Україні — хвиля смертельних ДТП: підлітки на мотоциклах калічать себе та інших (фото)

Часто підлітки їздять без прав, без шоломів і без страху

Україною протягом останнього тижня прокотилась хвиля аварій, часто зі смертельними наслідками. Їхня особливість — участь неповнолітніх за кермом мотоциклів. Здебільшого аварії стаються на трасах областей та сільських дорогах, де контроль поліції мінімальний.

На Рівненщині неповнолітній керманич поплатився життям. Він 19 серпня з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. 16-річний юнак загинув на місці. Аварія сталась вдень, у селі Більська Воля.

Водій мотоцикла врізався у вантажівку на Рівненщині

На Львівщині в той самий день сталась аварія на трасі Стрий-Ізварине біля села Туради. Тут травмувались одразу два підлітка — за кермом мотоцикла був 15-річний водій, який віз 17-річного пасажира. З невідомих причин вони зіткнулись із автомобілем Hyundai. Обидва підлітки травмовані та в лікарні.

Неповнолітні їхали вдвох на мотоциклі

Схожа автотроща сталась на Рівненщині напередодні. 17 серпня у селі Тріскині водій мотоцикла на повороті не втримав кермо та злетів в кювет. Мотоцикл врізався в дерево. 17-річний юнак отримав закрити черепно-мозкову травму, струс мозку, зламав лопатку. Переломи та забої і в його 17-річної пасажирки. Важливо, що обидва вони були без шоломів, а водій взагалі не мав відповідного посвідчення, що дозволяє керувати мотоциклом.

Діти злетіли на мотоциклі з поворота та врізались у дерево

Те, що недосвічені водії не можуть впоратися з керуванням — не новина. Іноді вони шкодять тільки собі, як 17-річний мешканець Тернопільщіни, що впав на виїзді з села Великий Говилів та отримав важкі травми. Не впорався з керуванням водій у Переяслав на Київщині. 17-річний мотоцикліст не вписався в поворот та врізався в машину. Його з травмами шпиталізували.

Аварія в Переяславі сталась вдень

Іноді юні керманичі вбивають інших людей. 13 серпня ввечері у селі Ветли на Волині 16-річний водій мотоцикла розігнався, не втримав кермо і врізався в велосипедиста. 35-річний чоловік загинув на місці, а неповнолітній потрапив до лікарні. Цей водій посвідчення не мав, ба більше — навіть мотоцикл не був зареєстрований відповідним чином.

Неповнолітній за кермом мотоцикла збив чоловіка

Що загрожує неповнолітнім водіям

Слідчі за фактами ДТП зі смертельними наслідками розпочали кримінальні провадження. Якщо вину неповнолітніх доведуть — це вісім років позбавлення волі. Якщо ж ДТП не сталось і керманича без прав виявила поліція — до відповідальності можуть притягнути батьків. Це адміністративне покарання за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.

