В Украине волна смертельных ДТП: подростки на мотоциклах калечат себя и других (фото)

Часто подростки ездят без прав, без шлемов и без страха

По Украине последнюю неделю прокатилась волна аварий, часто со смертельным исходом. Их особенность – участие несовершеннолетних за рулем мотоциклов. В основном аварии происходят на трассах областей и сельских дорогах, где контроль полиции минимален.

В Ровенской области несовершеннолетний водитель поплатился жизнью. Он 19 августа по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. 16-летний парень погиб на месте. Авария произошла днем, в селе Бельская Воля.

Водитель мотоцикла врезался в грузовик на Ровенщине

Во Львовской области в тот же день произошла авария на трассе Стрый-Изварино возле села Турады. Здесь травмировались сразу два подростка — за рулем мотоцикла был 15-летний водитель, который вез 17-летнего пассажира. По неизвестным причинам они столкнулись с автомобилем Hyundai. Оба подростка травмированы и в больнице.

Несовершеннолетние ехали вдвоем на мотоцикле

Похожая автоавария произошла на Ровенщине накануне. 17 августа в селе Трискине водитель мотоцикла на повороте не удержал руль и вылетел в кювет. Мотоцикл врезался в дерево. 17-летний юноша получил закрыть черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сломал лопатку. Переломы и ушибы и у его 17-летней пассажирки. Важно, что оба они были без шлемов, а водитель вообще не имел соответствующего удостоверения, позволяющего управлять мотоциклом.

Дети взлетели на мотоцикле с поворота и врезались в дерево.

То, что неопытные водители не могут справиться с управлением — не новость. Иногда они вредят только себе, как 17-летний житель Тернопольщины, упавший на выезде из села Большой Говилив и получивший тяжелые травмы. Не справился с управлением водитель в Переяславе на Киевщине. 17-летний мотоциклист не вписался в поворот и врезался в машину. Его с травмами госпитализировали.

Авария в Переяславе произошла днем

Иногда юные водители убивают других людей. 13 августа вечером в селе Ветлы на Волыни 16-летний водитель мотоцикла разогнался, не удержал руль и врезался в велосипедиста. 35-летний мужчина погиб на месте, а несовершеннолетний попал в больницу. Этот водитель удостоверения не имел, более того — даже мотоцикл не был зарегистрирован соответствующим образом.

Несовершеннолетний за рулем мотоцикла сбил мужчину

Что чревато несовершеннолетним водителям

Следователи по фактам ДТП со смертельным исходом начали уголовные производства. Если вину несовершеннолетних докажут – это восемь лет лишения свободы. Если же ДТП не произошло, и водителя без прав обнаружила полиция, к ответственности могут привлечь родителей. Это административное наказание за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

