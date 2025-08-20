В Украине волна смертельных ДТП: подростки на мотоциклах калечат себя и других (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Часто подростки ездят без прав, без шлемов и без страха
По Украине последнюю неделю прокатилась волна аварий, часто со смертельным исходом. Их особенность – участие несовершеннолетних за рулем мотоциклов. В основном аварии происходят на трассах областей и сельских дорогах, где контроль полиции минимален.
В Ровенской области несовершеннолетний водитель поплатился жизнью. Он 19 августа по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. 16-летний парень погиб на месте. Авария произошла днем, в селе Бельская Воля.
Во Львовской области в тот же день произошла авария на трассе Стрый-Изварино возле села Турады. Здесь травмировались сразу два подростка — за рулем мотоцикла был 15-летний водитель, который вез 17-летнего пассажира. По неизвестным причинам они столкнулись с автомобилем Hyundai. Оба подростка травмированы и в больнице.
Похожая автоавария произошла на Ровенщине накануне. 17 августа в селе Трискине водитель мотоцикла на повороте не удержал руль и вылетел в кювет. Мотоцикл врезался в дерево. 17-летний юноша получил закрыть черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сломал лопатку. Переломы и ушибы и у его 17-летней пассажирки. Важно, что оба они были без шлемов, а водитель вообще не имел соответствующего удостоверения, позволяющего управлять мотоциклом.
То, что неопытные водители не могут справиться с управлением — не новость. Иногда они вредят только себе, как 17-летний житель Тернопольщины, упавший на выезде из села Большой Говилив и получивший тяжелые травмы. Не справился с управлением водитель в Переяславе на Киевщине. 17-летний мотоциклист не вписался в поворот и врезался в машину. Его с травмами госпитализировали.
Иногда юные водители убивают других людей. 13 августа вечером в селе Ветлы на Волыни 16-летний водитель мотоцикла разогнался, не удержал руль и врезался в велосипедиста. 35-летний мужчина погиб на месте, а несовершеннолетний попал в больницу. Этот водитель удостоверения не имел, более того — даже мотоцикл не был зарегистрирован соответствующим образом.
Что чревато несовершеннолетним водителям
Следователи по фактам ДТП со смертельным исходом начали уголовные производства. Если вину несовершеннолетних докажут – это восемь лет лишения свободы. Если же ДТП не произошло, и водителя без прав обнаружила полиция, к ответственности могут привлечь родителей. Это административное наказание за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезной аварии в Хмельницкой области. В столкновении пострадал автобус с пассажирами.