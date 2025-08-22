"Молодих не залишиться". Законопроєкт про виїзд юнаків розбурхав українців

Для виїзду за кордон потрібно буде оновити військово-облікові документи

У Верховній Раді 22 серпня зареєстрували законопроєкт, який стосується змін до правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України. Наразі текст документа не оприлюднили.

Про це стало відомо з картки законопроєкту №13685. Один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Федір Веніславський, заявив, що вирішується питання, щодо можливості виїзду за кордон чоловіків віком 23 років

Всі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Щодо 23-річних триває дискусія, сказав нардеп

Голосуватимуть за закон вже у вересні. Для виїзду за кордон потрібно буде оновити військово-облікові документи.

Реакція українців

Нардеп від партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко відреагував на це. Він написав свою думку.

За його словами, він нібито мав розмову з премʼєркою Юлією Свириденко, а вона в свою чергу заявила, що змін у законодавстві не передбачається.

І ось, що пишуть українці про цей законопроєкт. Вони обурені тим, що пропонують нардепи. Більшість коментаторів були обурені. Вони пишуть, що в Україні так може нікого не залишитись.

