"Молодых не останется". Законопроект о выезде юношей взбудоражил украинцев

Для выезда за границу нужно будет обновить военно-учетные документы

В Верховной Раде 22 августа зарегистрировали законопроект, касающийся изменений к правилам выезда призывников и военнообязанных из Украины. Пока текст документа не обнародовали.

Об этом стало известно с карты законопроекта №13685. Один из инициаторов законопроекта, народный депутат Федор Вениславский, заявил, что решается вопрос о возможности выезда за границу мужчин в возрасте 23 лет.

Все 22-летние мужчины смогут уезжать за границу. Насчет 23-летних продолжается дискуссия, сказал нардеп

Будут голосовать за закон уже в сентябре. Для выезда за границу нужно будет обновить военно-учетные документы.

Реакция украинцев

Нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отреагировал на это. Он написал свое мнение.

По его словам, он якобы разговаривал с премьером Юлией Свириденко, а она в свою очередь заявила, что изменений в законодательстве не предусматривается.

И вот что пишут украинцы об этом законопроекте. Они возмущены тем, что предлагают нардепы. Большинство комментаторов было возмущено. Они пишут, что на Украине так может никого не остаться.

