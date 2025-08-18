Україна експортуватиме зброю? У Міноборони озвучили план важливих змін

Перший крок — один з найважливіших

Питання експорту української зброї за кордон і досі обговорюється, однак спочатку держава має закрити потреби фронту, а вже потім займатись експортом. Хоча деякі нюанси тут є.

Про це під час презентації проєкту Програми дій уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, відповідаючи на питання кореспондента "Телеграфу". За його словами, законопроєктом не заборонено експорт української зброї за кордон під час війни.

Шмигаль наголосив, що наразі експорт не відбувається, тому що є незадоволені потреби наших Збройних Сил. Їх, першочергово, має задовольнити власний виробник на 100%. Коли ж з'явиться надлишок, його можна обмінювати у партнерів на ту зброю, якої потребує фронт.

"Законопроєкт Defence City, який більшість виробників зброї надзвичайно очікують, бо він дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу для наших виробників озброєння, але також дасть змогу розглядати активну участь в частині Build with Ukraine, тобто фактично експорт і квазі-експорт нашого озброєння там, де у нас не вистачає коштів для закупівлі, або там де є виробництво більше, ніж є потреба в України", — сказав Шмигаль.

До того ж міністр додав, що може навіть 20% експортованої зброї зберігатись на складах партнерів, тобто Україні не обов'язково накопичувати її тільки на своїй території.

"Партнерам треба мати цю технологію у себе, тому цей варіант сьогодні фактично пропрацьований, ми готуємося до його імплементації. І у нас вже є перші кроки в цьому напрямку. Відкрити експорт нашої продукції зараз — буде неправильно зі всіх точок зору, з моральної, з етичної", — додав Шмигаль.

За його словами, наразі завдання України довантажити виробника зброї фінансами, щоб він працював без перебоїв. Тут досить добре вписується Данська модель, яка яскраве підтвердження тому, що партнери можуть фінансувати вітчизняне виробництво. Ще одним кроком мають стати великі кошти на наступний 7-річний бюджетний період, 150 мільярдів євро в бюджеті Єврокомісії і ще 650 мільярдів в національних бюджетах країн-членів.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що питання експорту зброї — це геополітичне питання на сьогоднішній момент. Вже частини виробників відкриваються в Європі, і далі партнери фінансують ці компанії.

"Коли 100% постачання відбуватиметься з нашої країни, воно буде змінено. Тому сьогодні частково це працює, частково працює в іншому форматі, але будемо дивитися, що далі буде відбуватися і в перемовинах, і на полі бою. І виходячи з цього, я просто впевнений, що протягом пів року будуть перші відчутні зміни", — сказав Федоров.

