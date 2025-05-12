Мобілізація жінок стане примусовою? Адвокатка звернула увагу на деталь у законі

Призов жінок — це не тільки служба на полі бою

Примусова мобілізація жінок наразі неможлива, але на законодавчому рівні це швидко може змінитись. Не слід забувати, що за Конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України — обов’язок всіх без виключення громадян України.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало, передає ТСН. За її словами, наразі в Україні не розпочато процес з загальної мобілізації жінок.

"На сьогодні ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби", — каже адвокатка.

Вона зазначає, що наразі мобілізація жінок добровільна і не завжди супроводжується службою безпосередньо на полі бою. Адже жінки також працюють в установах та на підприємствах, які мають відношення до військових об'єктів або є ними.

Однак заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що влада готує зміни до чинного законодавства, що стосуватимуться військової підготовки населення. Тому у суспільстві з'явились побоювання, що це включатиме і обов'язкову мобілізацію жінок. Але, Бекало каже, що наразі жодних проєктів в такому ключі немає, тому робити висновки зарано.

"Якщо ми говоримо про примусову мобілізацію жінок для виконання військового обов’язку, то юридично це також є можливим, та для цього потрібно лише внесення деяких поправок до профільного законодавства, аби це запрацювало. Враховуючи, що за Конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України, такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичного погляду", — пояснює адвокатка.

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