Україна має свою ядерну ракету: де вона знаходиться (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ракета вже нікуди не полетить
Україна має свою балістичну ракету стратегічного призначення, хоч і в несправному стані. Але навіть у своєму поточному стані вона постійно перебуває під наглядом із космосу.
Про це розповів генеральний директор Національного центру аерокосмічної освіти (1996-2016) Віктор Хуторний проєкту Pressing. Він зазначив, що ця ракета була призначена для знищення в рамках договору про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-2), проте збереглася до цього часу.
Йдеться про ракету МР УР-100 (SS-17 у класифікації НАТО) у Дніпрі, яка складається з трьох блоків — двох ступенів та бойової частини. Звичайно, ядерного заряду в Україні не залишилося, однак він був порівнянний за потужністю з 10 бомбами, які вибухнули над Хіросимою та Нагасакі 1945 року.
"У 1996 році, коли нам її передали, ми привезли її вночі. Ця ракета підлягала знищенню згідно з ОСВ-2 і американці за угодою не дорахувалися однієї ракети. Потім вони знайшли її через супутники і видали через МЗС ноту протесту. 1997 року прибула велика делегація, я їх приймав у той час, куди поділася ця ракета. Ну, ми провели, розповіли, що вона тут як музейний експонат"
За його словами, було зроблено прив’язку, через яку щоразу пролітаючи над Україною американський і російський супутники роблять фото, щоб переконатися, що ракета все ще на місці. Хуторний запевнив членів делегації, що не рухатиме цю ракету навіть на 30 сантиметрів.
Щоб партнери не мали сумнівів у намірах України, було прийнято компромісне рішення — у корпусі зробили невеликий отвір звичайним свердлом. Тому зараз ракета злетіти не зможе навіть якби її захотіли запустити.
Як відомо, ракети цього типу вироблялися у 1975-1979 роках та експлуатувалися до 1983 року. Вони призначалися для доставки ядерного заряду вагою до 2,5 тонн на відстань до 11 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, що 17 серпня в Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та проводиться серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 км і нести бойову частину масою одну тонну.