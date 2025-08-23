Україна має свою ядерну ракету: де вона знаходиться (відео)

Ракета вже нікуди не полетить

Україна має свою балістичну ракету стратегічного призначення, хоч і в несправному стані. Але навіть у своєму поточному стані вона постійно перебуває під наглядом із космосу.

Про це розповів генеральний директор Національного центру аерокосмічної освіти (1996-2016) Віктор Хуторний проєкту Pressing. Він зазначив, що ця ракета була призначена для знищення в рамках договору про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-2), проте збереглася до цього часу.

Йдеться про ракету МР УР-100 (SS-17 у класифікації НАТО) у Дніпрі, яка складається з трьох блоків — двох ступенів та бойової частини. Звичайно, ядерного заряду в Україні не залишилося, однак він був порівнянний за потужністю з 10 бомбами, які вибухнули над Хіросимою та Нагасакі 1945 року.

МР УР-100 у Дніпрі. Фото: скріншот

"У 1996 році, коли нам її передали, ми привезли її вночі. Ця ракета підлягала знищенню згідно з ОСВ-2 і американці за угодою не дорахувалися однієї ракети. Потім вони знайшли її через супутники і видали через МЗС ноту протесту. 1997 року прибула велика делегація, я їх приймав у той час, куди поділася ця ракета. Ну, ми провели, розповіли, що вона тут як музейний експонат" Віктор Хуторний

За його словами, було зроблено прив’язку, через яку щоразу пролітаючи над Україною американський і російський супутники роблять фото, щоб переконатися, що ракета все ще на місці. Хуторний запевнив членів делегації, що не рухатиме цю ракету навіть на 30 сантиметрів.

Щоб партнери не мали сумнівів у намірах України, було прийнято компромісне рішення — у корпусі зробили невеликий отвір звичайним свердлом. Тому зараз ракета злетіти не зможе навіть якби її захотіли запустити.

Через цю дірку ракета при зльоті розвалиться в повітрі. Фото: скріншот

Як відомо, ракети цього типу вироблялися у 1975-1979 роках та експлуатувалися до 1983 року. Вони призначалися для доставки ядерного заряду вагою до 2,5 тонн на відстань до 11 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, що 17 серпня в Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та проводиться серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 км і нести бойову частину масою одну тонну.