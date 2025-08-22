"Фламінго" під Києвом немає? Голова Центру радіотехнологій поставив крапку у питанні

У мережі з'явилось чимало фейків про нову ракету

Виробництво української ракети "Фламінго" ніколи не здійснювалось під Києвом. Хоча пропагандисти активно поширюють відповідні фейки.

Про це повідомляє голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов "Флеш". За його словами, місце виробництво "Фламінго" зберігається у таємниці.

Голова Центру закликав людей скептично ставитись до інформації, яку поширюють у мережі, і не піддаватися паніці, а тим паче не вірити чуткам. Він додав, що російські групи в соцмережах активно репостять дописи та намагаються знайти "виробництво" Фламінго на фото. Адже тільки нещодавно з'явились перші кадри з заводу.

До того ж Бескрестнов каже, що до пошуку долучились і деякі блогери, які підживлюють "зраду". За його словами, ніяких військових об’єктів чи виробництва в Києві чи під ним немає. А будь-які російські атаки заберуть життя цивільних і завдадуть шкоди бізнесу.

Він також додав, що журналістам Associated Press дали сфотографувати лише дозволені об'єкти, це не були якісь секретні кадри.

Що передувало

22 серпня пропагандистські ЗМІ почали поширювати повідомлення, де нібито розкривають локацію виробництва ракет "Фламінго" під Києвом. Нібито "журналісти" змогли на фото розгледіти цехи і попередили про можливі атаки.

Ракета "Фламінго"

Нагадаємо, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів та нести бойову частину масою в одну тонну. При цьому користувачі та експерти вже помітили, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group з ОАЕ.

