В мережі показали українську крилату ракету з "птичою" назвою": що відомо про цю зброю (фото)

В Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів. Це, звісно, не російський ядерний "аналоговнєт", але це — великий та неприємний сюрприз для росіян.

Фото опублікував в себе на сторінці Єфрем Лукацький, український фотокореспондент. За його словами, фото зроблене у виробничому цеху української компанії Fire Point 14 серпня 2025 року, локація засекречена.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 км, вже у серійному виробництві", – сказано у його повідомленні.

Крилата ракета "Фламінго"

При цьому користувачі та експерти вже помітили, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group з ОАЕ. Вперше ракету представили на збройовій виставці IDEX-2025 на початку цього року. За даними розробника, ракета має наступні тактико-технічні характеристики:

Дальність польоту: до 3000 кілометрів;

Висота польоту: до 5 кілометрів;

Максимальна швидкість: до 950 кілометрів на годину;

Крейсерська швидкість: 800-900 км/год;

Максимальна стартова вага: шість тонн;

Розмір бойової частини: одна тонна (1000 кілограмів);

Можливість запуску: повітряна та наземна;

Система наведення ракети: інерційно-супутникова комбінована, стійка до впливу РЕБ.

Крилата ракета FP-5

Нагадаємо, що в червні пройшли випробування української балістики "Сапсан" в бойових умовах. При цьому про перші вдалі льотні випробування української балістики президент Володимир Зеленський заявляв ще в жовтні 2024 року, однак якщо зараз ця зброя вже дійсно готова до серійного виробництва, то це може стати ще однією "козирною картою" України в протистоянні з ворогом. Як поява своєї далекобійної зброї може вплинути на хід війни, розбирався "Телеграф".

Також раніше "Телеграф" писав, що Україна здатна стати однією з провідних військових держав Європи. Про це свідчить не лише зростання її оборонного виробництва, а й унікальний бойовий досвід, здобутий за понад три роки повномасштабної війни.