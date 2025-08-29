Favbet Foundation підтримала нову хвилю гуманітарної допомоги Україні від Dobro Dobrim і хорватських компаній

За підтримки Посольства Республіки Хорватія в Україні, Міністерства закордонних справ Хорватії та благодійного фонду FAVBET Foundation, об’єднання Dobro Dobrim спільно з компаніями Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade та HEP доставили нову партію гуманітарної допомоги до України. Загальна вартість допомоги склала майже 3 мільйони євро.

Фото: Dobro Dobrim

До вантажу увійшли критично необхідне медичне обладнання, генератори та трансформатори, які вже встановлюють у районах зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою. Медичні прилади та санітарне обладнання передають лікарням у найбільш постраждалих від війни містах.

Фото: Dobro Dobrim

"Допомога з Хорватії — приклад справжньої європейської солідарності. Вдячні нашим хорватським партнерам та друзям, завдяки яким ми продовжуємо підтримувати роботу лікарень та відновлювати зруйновану інфраструктуру", — прокоментував президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Це вже не перша велика ініціатива в межах співпраці. Наприкінці 2023 року Dobro Dobrim та Favbet Foundation організували постачання 150 тонн гуманітарної допомоги, зокрема продуктів, засобів гігієни та більш як 13 тонн дезінфікуючих засобів для українських лікарень.

"Ми і надалі будемо підтримувати Україну та українців, які щодня виборюють своє право на вільне життя. Завдяки співпраці з Favbet Foundation ми можемо бути впевнені, що допомогу отримають ті, хто її потребує найбільше", — зазначили в об’єднанні Dobro Dobrim.

Favbet Foundation системно підтримує гуманітарні ініціативи з 2022 року, зокрема реалізує спільні проєкти з партнерами в Україні та за кордоном для допомоги військовим, переселенцям, дітям і лікарням.