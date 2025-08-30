Ця техніка особливо цінна для військових, які працюють на складних ділянках фронту: Autostrada передала ЗСУ мотоцикли

Компанія вже витратила на підтримку ЗСУ понад 2 мільярди гривень

Використання мотоциклів у війні проти Росії вийшло на новий рівень. Запозичивши тактику у ворога, у травні поточного року у складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" було сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту. Але крім спеціальної роти в полку "Скала", мотоцикли все більше використовують і в інших підрозділах. Так, з першого року війни багато на фронті можна зустріти мотоциклів КМЗ "Дніпро" різних версій з боковим причепом. Кросові ж мотоцикли довели ефективність на фронті своєю маневровістю та швидкістю, що критично під час розвідки та виконання оперативних завдань. Окрім того, вони прості в обслуговуванні та їх можна відремонтувати навіть у польових умовах. Тому компанія Максима Шкіля Autostrada, яка постійно допомагає армії, до Дня Незалежності передала на фронт партію мотоциклів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Це ефективний транспорт для протидії диверсійно-розвідувальним групам. Окрім цього, мотоцикли забезпечують мобільність у тилу ворога, дають перевагу під час раптових наступальних дій, дозволяють швидко знищувати техніку та збирати розвіддані", — кажуть у компанії.

У компанії зазначили, що після початку великої війни на захист України стали близько тисячі фахівців компанії.

"Ми чекаємо на їхнє повернення після Перемоги, аби разом продовжити відбудову України", — розповіли у компанії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Autostrada спрямувала на підтримку армії понад 2 млрд грн, а лише за останні пів року передала військовим понад 300 одиниць спецтехніки.

Довідка. Autostrada — лідер інфраструктурного будівництва України.Компанія, виконуючи стратегічні завдання, веде роботу над відбудовою складних інженерних споруд та бере участь у захисті об’єктів енергетики.Зокрема відремонтовано понад 2 000 км доріг та понад 200 мостових переходів. Під час повномасштабного вторгнення відновлено 50 об’єктів інфраструктури. Autostrada — один із найбільших платників податків автодорожньої сфери. У компанії працюють понад 6000 працівників, які є вузькопрофільними спеціалістами мостового, підземного та дорожнього будівництва.