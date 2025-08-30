Эта техника особенно ценна для военных, работающих на сложных участках фронта: Autostrada передала ВСУ мотоциклы

Компания уже потратила на поддержку ВСУ более 2 миллиардов гривен

Использование мотоциклов в войне против России вышло на новый уровень. Заимствовав тактику у врага, в мае текущего года в составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" была сформирована первая в Вооруженных Силах Украины штурмовая мотоциклетная рота. Но кроме специальной роты в полку "Скала", мотоциклы все больше используют и в других подразделениях. Так, с первого года войны на фронте можно встретить мотоциклы КМЗ "Днепр" разных версий с боковым прицепом. Кроссовые мотоциклы доказали свою эффективность на фронте благодаря маневренности и скорости, что критически важно при разведке и выполнении оперативных задач. Кроме того, они просты в обслуживании и их можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому компания Максима Шкиля Autostrada, которая постоянно помогает армии, ко Дню Независимости передала на фронт партию мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это эффективный транспорт для противодействия диверсионно-разведывательным группам. Кроме этого, мотоциклы обеспечивают мобильность в тылу врага, дают преимущество во время внезапных наступательных действий, позволяют быстро уничтожать технику и собирать разведданные", — говорят в компании.

В компании отметили, что после начала большой войны на защиту Украины встали около тысячи специалистов компании.

"Мы ждем их возвращения после Победы, чтобы вместе продолжить восстановление Украины", — рассказали в компании.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Autostrada направила на поддержку армии более 2 млрд грн, а только за последние полгода — 1 млрд грн.

Справка. Autostrada — лидер инфраструктурного строительства Украины. Компания, выполняя стратегические задачи, ведет работу по восстановлению сложных инженерных сооружений и участвует в защите объектов энергетики. В частности, отремонтировано более 2 000 км дорог и более 200 мостовых переходов. Во время полномасштабного вторжения восстановлено 50 объектов инфраструктуры. Autostrada — один из крупнейших налогоплательщиков автодорожной сферы. В компании работают более 6000 сотрудников, которые являются узкопрофильными специалистами мостового, подземного и дорожного строительства.