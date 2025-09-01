Сенсаційна знахідка: у київському Будинку вчителя виявили автентичні вікна під шарами фарби (фото)

Реставратори розкрили таємниці столітньої київської пам'ятки

Під час протиаварійних робіт у Київському міському Будинку вчителя реставратори зробили дивовижне відкриття. Під кількома шарами чорної фарби було знайдено первісне фарбування металевих вікон та оригінальні латунні лиштви фасадних рам.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Ця знахідка відкриває шлях до повернення пам’ятці її історичного вигляду й витонченості стилю початку ХХ століття, слугуючи своєрідним "вікном у минуле".

Оригінальні вікна в будівлі Центральної Ради. Фото: КМДА

Реставрація, яка змінює історію

За понад 113 років свого існування ця національна пам’ятка не знала масштабної реконструкції, і нинішні відновлювальні роботи проводяться вперше в такому обсязі. Найближчим часом фахівці з "Project Innovation" продовжать реставрувати металеві вікна першого поверху й колонну галерею основної зали другого поверху – місце, де у 1918 році було проголошено IV Універсал про незалежність України.

Оригінальні вікна в будівлі Центральної Ради. Фото: КМДА

Пам’ятка, що втілює державність

Будинок учителя (вул. Володимирська, 57) — не просто архітектурна перлина Києва, це місце українського державотворення. Саме тут у листопаді 1917 року відбулося проголошення Української Народної Республіки, а також була ухвалена ключова декларація про незалежність — IV Універсал.

Нині в будівлі розташовані Педагогічний музей України та Музей української революції 1917-1921 років, а після реставрації в Будинку учителя планують створити міжнародний освітній центр. Очікується, що там відбуватимуться спільні заходи за участю понад 150 дипломатичних представництв.

Світова увага та міжнародна підтримка

Київський міський Будинок вчителя є першим українським об’єктом, включеним до престижної глобальної програми World Monuments Watch 2025. Це відкриває нові можливості для залучення ресурсів міжнародних партнерів, зокрема Всесвітнього фонду пам’яток (WMF) та Посольства США в Україні.

За фінансової підтримки цих організацій вже було проведено стабілізацію пошкодженого купола будівлі — ключового архітектурного елемента, який здобув нове життя у травні 2024 року. Зараз фонд спрямовує кошти на порятунок фасаду, щоб зберегти історичну цілісність пам’ятки.

