Був похований під радянським бетоном: на Подолі археологи знайшли стародавній глечик (фото)

Підземні шари під будинком на Боричевому току можуть приховувати значно більше, ніж просто старовинний глечик.

Київські археологи виявили несподівану знахідку під час досліджень історичного будинку на Боричевому току, 20/4. Під радянською бетонною підлогою, яку лише тиждень тому розбили відбійними молотками, виявили майже цілий глечик та уламки ще двох стародавніх посудин.

Знахідка особливо символічна, адже була виявлена на одній із найдавніших вулиць Києва, де у 10—17 ст. проживали переважно ремісники. Про це розповіли в Державному історико-архітектурному заповіднику "Стародавній Київ". Сам Боричів Тік згадується на планах Києва XVII-XVIII століть і пережив численні історичні потрясіння.

Виявлений глечик. Фото: Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Виявлений глечик. Фото: Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Будинок із багатою історією

Споруда, збудована у 1831 році для причту церкви Миколи Доброго, є одним із небагатьох збережених міщанських дерев'яних будинків початку XIX століття у Києві. Це надає йому особливої унікальності серед архітектурних пам'яток столиці.

Боричів Тік — одна з найдавніших вулиць Києва, на якій у 10—17 ст. проживали переважно ремісники. Після пожежі 1811 р. її впорядковано та прокладено новий відрізок від провулка Покровського до вулиці Флорівської.

Будинок на Боричевому току. Фото: Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Сама церква Миколи Доброго мала особливе значення для київського Подолу. В інтер'єрі значну мистецьку цінність становив класицистичний іконостас, а збережено тільки дзвіницю, споруджену 1716 на Подолі. У першому її ярусі функціонувала церковно-парафіяльна школа, а у другому – тепла церква Симона Стовпника.

Цікаво, що у 1990-х роках у згаданому будинку працював Музей бджільництва, що підкреслює його культурне значення не лише як релігійного, а і як освітнього центру.

Будинок на Боричевому току. Фото: Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Сучасна реставрація з урахуванням археології

Нині будинок готують до масштабної реставрації під керівництвом компанії VIHAREV Architects&Engineers та Миколи Віхарєва. Перед початком робіт було проведено фотограмметричну та геодезичну зйомку, що дозволить створити цифрову копію пам'ятки та точні обмірні креслення для відтворення архітектурних деталей.

Розкопки. Фото: Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Археологічні скарби під ногами

Знахідка глечика — це не випадковість. Археологічний шар під будинком сягає глибини 10-12 метрів, що є характерним для території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Тут регулярно знаходять залишки давніх будівель, ремісничих слобід, культових споруд і навіть міських укріплень.

Виявлений глечик — це не просто побутовий предмет, а важливий фрагмент історії, що допомагає реконструювати життя мешканців Києва XIX століття та раніших періодів. Імовірно, глечик належав комусь із місцевих майстрів або служителів церкви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві археологи знайшли ще одні печери. Ці підземелля дуже нагадують підземні міста та сховища Каппадокії в Туреччині.