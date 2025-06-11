Закатали в асфальт? У Києві знайшли нові сліди поховання гетьмана Сагайдачного

Богоявленський собор знесли в 1935-му, і місце поховання гетьмана з того часу залишалося невідомим

У Києві на території Києво-Могилянської академії знаходиться ймовірне місце поховання гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, якого вважають покровителем ЗСУ. Археологи вже виявили споруди зруйнованого Богоявленського собору, що дозволяє точніше визначити місце його могили.

Про це повідомила ГО "Україна Інкогніта". Експерти вважають, що на подвір’ї НаУКМА, під шаром асфальту, знаходиться це місце.

У мережі показали, де приблизно знаходиться це місце

У мережі показали, де приблизно знаходиться це місце

Місце розташування НаУКМА на мапі

Так, під час розкопок були знайдені залишки підмурків і частини стін зруйнованого в 1935 році Богоявленського собору. Ці знахідки дозволяють точніше встановити місце поховання гетьмана.

Як повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМВА Марина Соловйова, ця пам’ятка з 2022 року внесена до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, а з 2023 року — до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Подальше продовження археологічних робіт наразі тимчасово призупинене. Проте є технічні можливості й фінансування для поновлення досліджень у найближчий час.

"Віднайти могилу Петра Конашевича-Сагайдачного саме в наші дні – це надзвичайно ідеологічно і політично важливе завдання. Бо це не лише повернення важливої сторінки нашої історичної спадщини. Повернення до нащадків гетьмана, від блиску булави якого здригалася від жаху злочинна Москва, саме під час війни проти кривавих російських загарбників – це більш ніж символічно", — пояснили в ГО "Україна Інкогніта".

Хто такий Петро Сагайдачний і до чого тут Богоявленський собор

Це один із найвідоміших гетьманів України, який помер у 1622 році після ускладнень, отриманих внаслідок поранення в Хотинській битві. Поховали його в Богоявленському храмі Київського Братського монастиря, який згодом отримав назву "Монастир Сагайдачного".

Богоявленський собор, фото: Вікіпедія

Наприкінці XVII століття поховання перенесли під південну стіну собору.

У 1935 році Богоявленський собор був демонтований радянською владою. З того часу точне місце поховання гетьмана залишалося невизначеним. Восени 2023 року на території Києво-Могилянської академії розпочалися археологічні дослідження для визначення розташування фундаментів колишнього храму. Роботи проводилися Комунальним закладом "Центр консервації предметів археології" спільно з Інститутом археології НАН України, громадською організацією "Великий льох" та Києво-Могилянською академією в межах підписаних меморандумів.

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