На Андріївському узвозі зникла дерев’яна веранда історичного "будинку з різьбленою брамою" (фото)

Дерев'яну веранду пам'ятки архітектури демонтували в межах реставраційних робіт

На Андріївському узвозі, 18, розібрали дерев’яну веранду історичного Будинку Якова Мощинського, зведеного у 1880 році на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського. Візитівкою старовинної будівлі є автентична різьблена брама, що збереглася до наших днів.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов. Варто зазначити, що ця садиба є чинною пам’яткою архітектури Києва, яка раніше слугувала майстернею художників.

Історія будинку

Будинок Якова Мощинського на Андріївському узвозі, 18 — це історична прибуткова садиба, збудована у 1880 році (за іншими джерелами – 1879 рік) на замовлення колезького секретаря Якова Пилиповича Мощинського, губернського секретаря часів Російської імперії. Споруда є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення Києва.

Такий вигляд мала веранда. Фото: Дмитро Перов

Цей будинок відомий як прибуткова міська садиба кінця ХІХ століття, яка кілька разів зазнавала реконструкцій, зокрема у 1891 році. На початку 2000-х будівлю вивели з комунальної власності та приватизували, що призвело до тривалого занедбання пам’ятки. Вона знаходилася у непридатному стані, доки столична прокуратура не ініціювала судовий позов і не домоглася розробки проєкту реставрації.

Так будівля виглядає зараз. Фото: Дмитро Перов

Сьогодні більшість знає будинок на Андріївському узвозі, 18 саме як "будинок з різьбленою брамою". Автентичні дерев'яні двері, що збереглася до наших днів, стали своєрідною візитівкою цієї історичної садиби, підкреслюючи її унікальність і архітектурну цінність.

Фото 1998 року Андрія Котлярчука

Судові рішення та реставрація

Отже, Київська міська прокуратура звернулася з позовом до суду щодо стану пам'ятки. У 2024 році на виконання судового рішення був розроблений проєкт реставрації об'єкта. Однак у паспорті будівлі наразі зазначено лише "комплексні наукові дослідження", що викликало питання у місцевих продавців картин. Вони неодноразово звертали увагу на активні роботи всередині будівлі та вивезення дерев'яних матеріалів.

Перов також зауважив, що минулого тижня директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова в інтерв’ю наголосила: у будівлі ведуться реставраційні роботи "без надбудов, перепланувань і змін первісної структури". За її ж словами "Власник зобов’язався реалізувати першочергові протиаварійні та реставраційні заходи. Роботи проводяться за погодженням Департаменту охорони культурної спадщини".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві почали розбирати садибу XIX століття поруч із печерами часів Київської Русі. Попри внесення об’єкта до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, Мінкульт досі не включив його до державного реєстру.