Сенсационная находка: в киевском Доме учителя обнаружили аутентичные окна под слоями краски (фото)

Реставраторы раскрыли тайны столетнего киевского памятника

Во время противоаварийных работ в Киевском городском Доме учителя реставраторы совершили удивительное открытие. Под несколькими слоями черной краски была найдена первоначальная покраска металлических окон и оригинальные латунные наличники фасадных рам.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Эта находка открывает путь к возвращению памятника его исторического облика и утонченности стиля начала ХХ века, служа своеобразным "окном в прошлое".

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

Реставрация, меняющая историю

За более чем 113 лет своего существования эта национальная достопримечательность не видела масштабной реконструкции, и нынешние восстановительные работы проводятся впервые в таком объеме. В ближайшее время специалисты из Project Innovation продолжат реставрировать металлические окна первого этажа и колонную галерею основного зала второго этажа – места, где в 1918 году был провозглашен IV Универсал о независимости Украины.

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

Достопримечательность, олицетворяющая государственность

Дом учителя (ул. Владимирская, 57) – не просто архитектурная жемчужина Киева, это место украинского создания государства. Именно здесь в ноябре 1917 года произошло провозглашение Украинской Народной Республики, а также была принята ключевая декларация о независимости – IV Универсал.

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

В настоящее время в здании расположены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917-1921 годов, а после реставрации в Доме учителя планируют создать международный образовательный центр. Ожидается, что там будут проходить совместные мероприятия с участием более 150 дипломатических представительств.

Мировое внимание и международная поддержка

Киевский городской Дом учителя является первым украинским объектом, включенным в престижную глобальную программу World Monuments Watch 2025. Это открывает новые возможности для привлечения ресурсов международных партнеров, в частности, Всемирного фонда памятников (WMF) и Посольства США в Украине.

При финансовой поддержке этих организаций уже была проведена стабилизация поврежденного купола здания — ключевого архитектурного элемента, который обрел новую жизнь в мае 2024 года. Сейчас фонд направляет средства на спасение фасада, чтобы сохранить историческую целостность памятника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве нашли новые следы захоронения гетмана Сагайдачного. Эксперты считают, что во дворе НаУКМА под слоем асфальта находится это место.