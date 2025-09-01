Укр

Сенсационная находка: в киевском Доме учителя обнаружили аутентичные окна под слоями краски (фото)

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
564
Городской дом учителя, Киев
Городской дом учителя, Киев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Реставраторы раскрыли тайны столетнего киевского памятника

Во время противоаварийных работ в Киевском городском Доме учителя реставраторы совершили удивительное открытие. Под несколькими слоями черной краски была найдена первоначальная покраска металлических окон и оригинальные латунные наличники фасадных рам.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Эта находка открывает путь к возвращению памятника его исторического облика и утонченности стиля начала ХХ века, служа своеобразным "окном в прошлое".

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА
Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

Реставрация, меняющая историю

За более чем 113 лет своего существования эта национальная достопримечательность не видела масштабной реконструкции, и нынешние восстановительные работы проводятся впервые в таком объеме. В ближайшее время специалисты из Project Innovation продолжат реставрировать металлические окна первого этажа и колонную галерею основного зала второго этажа – места, где в 1918 году был провозглашен IV Универсал о независимости Украины.

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА
Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

Достопримечательность, олицетворяющая государственность

Дом учителя (ул. Владимирская, 57) – не просто архитектурная жемчужина Киева, это место украинского создания государства. Именно здесь в ноябре 1917 года произошло провозглашение Украинской Народной Республики, а также была принята ключевая декларация о независимости – IV Универсал.

Оригинальные окна в здании Центрального Совета. Фото: КГГА

В настоящее время в здании расположены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917-1921 годов, а после реставрации в Доме учителя планируют создать международный образовательный центр. Ожидается, что там будут проходить совместные мероприятия с участием более 150 дипломатических представительств.

Мировое внимание и международная поддержка

Киевский городской Дом учителя является первым украинским объектом, включенным в престижную глобальную программу World Monuments Watch 2025. Это открывает новые возможности для привлечения ресурсов международных партнеров, в частности, Всемирного фонда памятников (WMF) и Посольства США в Украине.

При финансовой поддержке этих организаций уже была проведена стабилизация поврежденного купола здания — ключевого архитектурного элемента, который обрел новую жизнь в мае 2024 года. Сейчас фонд направляет средства на спасение фасада, чтобы сохранить историческую целостность памятника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве нашли новые следы захоронения гетмана Сагайдачного. Эксперты считают, что во дворе НаУКМА под слоем асфальта находится это место.

Теги:
#Киев #Реставрация #Киевский городской дом учителя