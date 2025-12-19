Різдвяний експрес знижок: як ЕКО МАРКЕТ перетворює новорічні покупки на святкову та економну подорож

Передноворічний період — це час, коли хочеться трохи більше тепла, приємних дрібниць і відчуття свята навіть у звичайних щоденних покупках. Саме з такою ідеєю у всеукраїнській мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запустили новорічну акцію "Різдвяний експрес знижок" — святкову подорож, у якій чи не щодня відкриваються нові "купе" з вигідними пропозиціями.

Ця акція — своєрідний адвент-календар, але у форматі потяга, у якому постійно відкриваються нові "купе" з новорічними знижками на безліч товарів, серед яких форель, ковбаса, печінка тріски, солодощі, ікра та інше. Упродовж одного або двох днів діють спеціальні пропозиції на окремі товари — щодня з’являється один або два акційні продукти за по-справжньому святковими цінами.

Серед найпривабливіших механік — можливість придбати другий або третій товар всього за 1 гривню. Це саме той формат, коли знижка відчувається одразу, без складних умов і дрібного шрифту. У ЕКО МАРКЕТ наголошують, що "Різдвяний експрес знижок" — це не лише про продажі, а про емоцію та очікування.

Цікаво, що образ святкового потяга цього року для ЕКО МАРКЕТ має ще й культурний контекст. У передріздвяний період мережа стала партнером українського фільму "Потяг до Різдва" (фільм в прокаті в українських кінотеатрах) — теплої різдвяної комедії про дорогу, випадкові зустрічі та маленькі дива, які трапляються напередодні свят. Саме ця атмосфера руху назустріч Різдву в очікуванні несподіваних приємних зупинок лягла в основу візуального стилю та настрою "Різдвяного експреса знижок".

У результаті новорічна акція перетворилася на цілісну святкову історію — про шлях до свята, де кожне нове "купе" дарує сюрприз, а сам процес покупок стає частиною різдвяного настрою, а не рутинним списком справ.

"Ми хотіли, щоб новорічні покупки дарували відчуття свята ще до самих свят. Саме тому з’явився образ потяга, де кожне нове купе — це сюрприз для наших покупців. Це про радість відкриття, про вигідні ціни і про те, що навіть звичайний похід у магазин може стати маленькою подорожжю"

Важливо, що всі актуальні пропозиції, товари та терміни дії знижок зібрані в одному місці — на спеціальному сайті ЕКО МАРКЕТ. Саме там можна стежити за тим, яке "купе" відкривається сьогодні які новорічні пропозиції діють просто зараз.

Різдвяний експрес вже рушив, і кожна зупинка — це ще одна можливість вигідно підготуватися до свят, не відкладаючи покупки на останній момент.