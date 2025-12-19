Мільярд на шляхопровід замість тепла і світла — ексміністр про пріоритети Києва

Кошти, виділені на реконструкцію шляхопроводу, могли витратити раціональніше

Через початок ремонту на шляхопроводі "Чернігівська" зупинять трамвайний рух, який планують дублювати автобусами.

"Телеграф" поспілкувався з ексміністром транспорту України Василем Шевченком про те, скільки буде тривати така реконструкція, чи була можливість уникнення зупинки руху важливого транспорту, а також який пріоритет насправді повинна мати столиця.

За словами ексчиновника, можливості не перекривати рух та одночасно здійснити реконструкцію не було. Як пояснює Василь Шевченко, роботи ведуться за аналогією з ремонтом Дегтярівського шляхопроводу.

"Також він коштував в межах близько мільярда. І також він здійснювався за тією ж самою технологією, тобто з перекриттям руху і відновленням трамвайної колії", – пояснює він.

Дігтярівський шляхопровід після реконструкції

За аналогією з Дегтярівським шляхопроводом, реконструкція об’єкта на лівому березі може тривати від півтора року і більше.

Ще одна аналогію, яку пригадує ексміністр – мости на Богатирській – один з них був відремонтований, другий побудований. Однак той, що побудований у напрямку Вишгорода, немає достатнього навантаження, аби робота над ним була виправдана.

"Виходить, що здійснюються ремонти на розсуд того, що ці мости були відкриті в 1960-х роках, тому їх потрібно відновлювати. Але по них немає якогось надвеликого навантаження, якщо не йдеться, наприклад про "Метро", який дійсно є аварійний і давно знаходиться на останній стадії його експлуатації", – говорить Василь Шевченко.

Стан мосту "Метро" у 2021 році

Як пояснює ексміністр, місто повинно розвиватися, розв’язуючи проблеми ключових точок. Для Києва це: затори, в’їзди-виїзди та велике навантаження. Разом з тим, ані Чернігівський шляхопровід, ані Дегтярівський не мають останнього, а отже і причин для реконструкції.

"Для того щоб перевірити, чи цей міст на Вишгород є завантаженим, ви можете подивитися, скільки там машин. Там одна-дві машини, три. Немає потоку, який би жорстко йшов і створював велике навантаження. Тобто виходить, що якщо ми покращуємо інфраструктуру, яка не є дуже навантаженою чи перевантаженою, то ми відволікаємося на другорядні об’єкти", – обурюється він.

Василь Шевченко ставить риторичне питання: чи може Київ дозволити собі ремонт не першочергових об’єктів в умовах війни? І відразу відповідає: мабуть, ні. Зокрема в умовах, коли люди сидять без світла, часом без води. Тоді завданням номер один має бути забезпечення умов проживання, а вже потім інфраструктури руху та насиченості.

Люди скидаються, купують насоси, купують енергоживлення за власний кошт у будинках, щоб працювали ліфти, щоб насоси качали воду. То що важливо? Люди. Бо люди просто поїдуть. Якщо не буде тепла, води, електроенергії, то люди виїдуть. Як мінімум. Це буде пустка. На кого тоді будується інфраструктура? Василь Шевченко

Василь Шевченко/Facebook-сторінка

Він наводить і приклад "Київтеплоенерго", який має дві теплоцентралі – які розбиті – та 44 котельні, які можуть бути розбиті, якщо не будуть зміцнені та укріплені.

"Ви можете самі піти подивитися будь-яку котельню біля себе і побачити її стан. Там ніхто навіть пальцем не вдарив. Бо, по-перше, це комунальне підприємство. Комунальному підприємству кошти на капітальні видатки не виділили. Якщо не виділили — значить, воно нічого не робить", – говорить експерт.

У світі ремонт та покращення інфраструктури проводять за умови, якщо вона є навантаженою або перевантаженою. Значна кількість об’єктів, а зокрема і Чернігівський шляхопровід, були збудовані приблизно в середині минулого століття, і якщо вони простояли та послугували весь цей час, то могли б стояли ще. Адже ті мости, які дійсно мали великий потік транспорту, вже ремонтувалися безліч разів.

"Щоб не ставити воза поперед коня, треба діяти за пріоритетністю. А пріоритетність — це в першу чергу забезпечення необхідних умов для проживання людей: забезпечити їх джерелами живлення, забезпечити функціональність в умовах відсутності централізованого постачання, забезпечити захист інфраструктури, яка дає тепло, воду й електроенергію. І тільки після цього братися за все інше", – наголошує вкотре Василь Шевченко.

Насамкінець, ексміністр порівнює ремонт шляхопроводу в Києві на четвертий рік повномасштабного вторгнення з ремонтом порогу в пошкодженій хаті.

"Питання в тому, чи зможете ви жити в хаті, якщо там буде мінусова температура. А це можливо тільки тоді, коли є електроенергія і тепло. І виходить, що ви витратите кошти, а потім вам не буде за що відновлювати чи зміцнювати забезпечення енергії і тепла", – підсумовує ексчиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у разі блекаутів електротранспорт у Києві планують замінити автобусами. Такий варіант передбачено у плані "Б" для громадського транспорту, який у КМДА розробили на випадок тривалих відключень електроенергії.