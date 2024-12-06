День Святого Миколая 2025: барвисті листівки та картинки, щоб привітати близьких

В Україні відзначається День святого Миколая

Сьогодні, 19 грудня, відзначають День святого Миколая за старим стилем. За новим стилем зворушливе сімейне свято, яке дуже люблять і діти, і дорослі, відзначали 6 грудня. А ще це хороша можливість виявити теплоту та увагу до своїх близьких, привітавши їх у цей святковий день.

Свято Святого Миколая прийнято називати дитячим, оскільки цього дня саме діти отримують солодкі гостинці та подарунки, які їм через батьків нібито передає Святий Миколай. Є цікава традиція, що діти рано-вранці в день свята знаходять гостинці під подушкою.

День Святого Миколая — чудова нагода поділитися теплими словами та почуттями зі своїми близькими. Привітайте родичів, друзів, кумів чи сусідів зі святом та обміняйтеся теплими побажаннями. "Телеграф" підготував барвисті картинки та листівки, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як провести День святого Миколая 19 грудня, щоби залучити благополуччя на весь рік. Традиції та заборони на свято.