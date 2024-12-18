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День святого Миколая за старим стилем: барвисті листівки та картинки, щоб привітати близьких

Автор
Галина Струс
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Автор
Привітайте близьких із Днем святого Миколая
Привітайте близьких із Днем святого Миколая. Фото Колаж "Телеграф"

У четвер, 19 грудня, за старим стилем відзначається День святого Миколая

День святого Миколая — чудове сімейне свято, яке люблять і діти, і дорослі. Цього дня прийнято обмінюватися милими подарунками та солодкими гостинцями. А діти шукають святкові смаколики рано-вранці під подушкою.

Свято Миколая за новим стилем відзначається 6 грудня. Проте є люди, які звикли святкувати цей день 19 грудня – за старим стилем. Як би там не було, привітати близьких можна й двічі. Адже позитивні емоції та милі подарунки приємно отримувати у будь-який день.

Щоб зробити свято теплішим, а святкову передноворічну атмосферу яскравішою, поділіться своїми емоціями та привітаннями в День святого Миколая. У цьому вам допоможуть барвисті листівки та картинки з привітаннями, які можна відправити близьким, родичам, колегам або сусідам у соцмережах і месенджерах.

"Телеграф" підготував добірку святкових листівок, щоб привітати рідних та друзів із добрим передноворічним святом Днем святого Миколая.

День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання
День святого Миколая 19 грудня, свято, листівки, картинки, привітання

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається День святого Миколая за старим календарем. І що не можна робити цього дня.

Теги:
#День Святого Миколая #Листівки #Церковне свято