День святого Миколая за старим стилем: барвисті листівки та картинки, щоб привітати близьких

У четвер, 19 грудня, за старим стилем відзначається День святого Миколая

День святого Миколая — чудове сімейне свято, яке люблять і діти, і дорослі. Цього дня прийнято обмінюватися милими подарунками та солодкими гостинцями. А діти шукають святкові смаколики рано-вранці під подушкою.

Свято Миколая за новим стилем відзначається 6 грудня. Проте є люди, які звикли святкувати цей день 19 грудня – за старим стилем. Як би там не було, привітати близьких можна й двічі. Адже позитивні емоції та милі подарунки приємно отримувати у будь-який день.

Щоб зробити свято теплішим, а святкову передноворічну атмосферу яскравішою, поділіться своїми емоціями та привітаннями в День святого Миколая. У цьому вам допоможуть барвисті листівки та картинки з привітаннями, які можна відправити близьким, родичам, колегам або сусідам у соцмережах і месенджерах.

"Телеграф" підготував добірку святкових листівок, щоб привітати рідних та друзів із добрим передноворічним святом Днем святого Миколая.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається День святого Миколая за старим календарем. І що не можна робити цього дня.