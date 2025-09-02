Favbet Tech потрапив до літнього рейтингу DOU "Топ-50 ІТ-компаній України"

У першому півріччі 2025 компанія найняла найбільшу кількість технічних спеціалістів серед учасників рейтингу

Favbet Tech уперше потрапив до рейтингу Топ-50 ІТ-компаній України від DOU та став одним із чотирьох нових учасників списку разом із UPSTARS, Kyivstar.Tech та mono. Рейтинг враховує спеціалістів, що працюють в Україні, а також тих, хто релокувався, але сплачує податки в Україну.

За підсумками першого півріччя 2025 року у Топ-50 українських працювало 79,1 тис. фахівців. Порівняно з попереднім півріччям кількість фахівців у топі майже не змінилась, що свідчить про першу за роки повномасштабної війни стабільність ринку.

Лідерами зростання стали здебільшого продуктові компанії, у тому числі Favbet Tech. У першому півріччі 2025 року до компанії приєднались 133 технічні спеціалісти — найбільше серед усіх компаній літньої версії рейтингу.

Загалом за останні півроку команда Favbet Tech в Україні тільки зростає. Зараз компанія зосереджується на розробці (PHP, Node.js, Java), посилює напрям бізнес-аналітики, інфраструктури та АІ.

"Ми вперше за роки бачимо позитивну динаміку та зростання рівнів найму. Тепер важливо зберегти цей темп та продовжувати створювати умови для зростання спеціалістів всередині країні. Саме тому Favbet Tech сьогодні багато інвестує в освіту, галузеві події та розвиває власну технологічну експертизу для того, щоби залишатись конкурентними як в Україні, так і у світовому контексті", — каже CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Компанія Favbet Tech була заснована у 2022 році та спеціалізується на розробці сучасних iGaming-рішень. У 2023 році увійшла до Топ-30 українських ІТ-компаній України за версією Офісу ефективного регулювання (BRDO), а у 2024 стала одним з п’яти найбільших платників податків серед резидентів Дія.City.

Favbet Tech приділяє велику увагу підтримці української IT-спільноти та розвитку інноваційної економіки України. Компанія є членом Асоціації IT Ukraine і в співпраці з нею ініціювала створення першого в Україні AI-комітету – першої всеукраїнської платформи для розвитку екосистеми штучного інтелекту.

Favbet Tech також підтримує найбільшу жіночу IT-спільноту Wtech та її програму Wtech & Friends, спрямовану на розвиток жіночого лідерства в індустрії. Окрім того, компанія є постійним партнером найбільших галузевих подій та нещодавно оголосила про підтримку ІТ Arena 2025, що пройде у Львові 26-28 вересня.