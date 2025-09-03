Оксамитовий сезон в Одесі: скільки коштує житло і яка температура моря (відео)

Спека спала, море тепле, а ціни на житло поступово знижуються. Чи це насправді так?

З настанням оксамитового сезону мандрівка до Одеси стане більш комфортною. Вже нема такої спеки, тож можна навіть купити місце у вагон без кондиціонера. Та й самій Одесі ціни поступово починають знижуватися, а кількість туристів зменшуватися.

Часто це пов'язано із тим, що туристи з дітьми повертаються до своїх міст, адже починається навчальний рік. Здебільшого оксамитовий сезон триває до середини жовтня, але цьогоріч може закінчитися раніше через температуру води. "Телеграф" розібрався скільки коштує відпочити в Одесі у вересні, чи буде море комфортним, та наскільки багато людей на пляжі.

Ціни падають у вересні чи ні? Що відбувається в Одесі

Найдешевший спосіб відпочити в Одесі — зняти ліжко у хостелі. ціни на місце стартують від 250 грн. Вартість цього способу відпочинку, за даними сайту Booking, наразі не змінилась (вартість за добу суботи 13 вересня) . Також, в тій самій вартості лишилися найдешевші номери, в яких можна відпочити окремо, зокрема і ті в яких є власний санвузол. А от на трохи кращі категорії номерів ледь-ледь почали з'являтися знижки. Запроваджують їх далеко не усі готелі та місця відпочинку, але якщо знайти відповідний потребам — можна зекономити.

Вартість житла в Одесі у вересні падає, але не найдешевші позиції

Що по морю

Комфортна погода без виснажливої спеки — головна ознака оксамитового сезону і море в цей період теж достатньо тепле. Щоправда, не для всіх. Середня температура води в вересні очікується приблизно 21°. За прогнозами — буди нижча за середні показники.

Температура моря в Одесі 3 вересня

Це не завадить гарно провести час на узбережжі. Інша небезпека яка може критися в морі — міни, тож не варто купатися на пляжах, на яких подібна активність не дозволена. Останніми теплими днями користуються туристи, адже на пляжах та водних зонах відпочинку їх поменшало.

