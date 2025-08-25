"Усе вимкнув, ключі забрав": піщаний краб випадково став зіркою соцмереж (відео)
Їх дуже багато бігає на пляжі
На одному з пляжів очевидиця зловила незвичайну сцену на камеру, як піщаний краб активно облаштовував собі житло прямо на березі океану.
Знайшовши відповідне місце, мешканець пляжу почав рити нору й енергійно викидати жменьки піску звідти, створюючи собі "багатокімнатну" квартиру. Однак є ймовірність, що він "зайшов" не в той район, бо в кінці відео можна побачити, як з нори вилазить ще один такий самий краб, ніби проганяючи непроханого гостя.
Відео швидко набрало популярності в мережі. У коментарях користувачі жартують, що всі на пляжі відпочивають, а він працює, або що краб, мовляв, забув вимкнути світло, газ, воду і в котре повернувся, аби забрати ключі.
Пояснимо, що піщані краби відомі тим, що будують собі нори для захисту від хвиль та хижаків. Такі укриття можуть сягати глибини понад метр, а викопаний пісок вони викидають назовні "жменьками", що виглядає доволі кумедно.
