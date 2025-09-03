Бархатный сезон в Одессе: сколько стоит жилье и какая температура моря (видео)

Жара спала, море теплое, а цены на жилье постепенно снижаются. Действительно ли это так?

С наступлением бархатного сезона путешествие в Одессу станет более комфортным. Уже нет такой жары, поэтому можно даже купить место в вагоне без кондиционера. И самой Одессе цены постепенно начинают снижаться, а количество туристов уменьшаться.

Часто это связано с тем, что туристы с детьми возвращаются в свои города, ведь начинается учебный год. В основном бархатный сезон длится до середины октября, но в этом году может закончиться раньше из-за температуры воды. "Телеграф" разобрался, сколько стоит отдохнуть в Одессе в сентябре, будет ли море комфортным, и насколько много людей на пляже.

Цены падают в сентябре или нет? Что происходит в Одессе

Самый дешевый способ отдохнуть в Одессе – снять кровать в хостеле. Цены за место стартуют от 250 грн. Стоимость этого способа отдыха, по данным сайта Booking, пока не изменилась (стоимость за сутки субботы 13 сентября). Также, в той же стоимости остались самые дешевые номера, где можно отдохнуть отдельно (в том числе и в которых есть собственный санузел). А вот на лучшие категории номеров едва начали появляться скидки. Вводят их далеко не все отели и места отдыха, но если найти соответствующий потребностям можно сэкономить.

Стоимость жилья в Одессе в сентябре падает, но не самые дешевые позиции

Что по морю

Комфортная погода без изнуряющей жары – главный признак бархатного сезона и море в этот период тоже достаточно теплое. Правда, не всем. Средняя температура воды в сентябре ожидается около 21°. По прогнозам — ниже средних показателей.

Температура моря в Одессе 3 сентября

Это не помешает хорошо провести время на побережье. Другая опасность, которая может скрываться в море – мины, поэтому не стоит купаться на пляжах, где подобная активность не разрешена. В последние теплые дни пользуются туристы, ведь на пляжах и водных зонах отдыха их стало меньше.

