40 градусів у вагоні проти "елітних" 24: як різняться поїзди до Одеси (відео)

У мережі порівняли нічні поїзди Київ — Одеса та Дніпро — Одеса

Доїхати в Одесу на відпочинок можна по-різному. Користувачі мережі порівнюють, в яких умовах можуть їхати кияни та як виглядає нічний потяг з Дніпра.

Відео розмістив користувач soufrierr. Він назвав пасажирів потягу Київ-Одеса елітою, адже в них нові вагони, температура +24 з кондиціонером. А в потязі Дніпро-Одеса їде "плебс" і температура перевищила, за його словами, 40 градусів тепла, а прохолоду у вагоні забезпечує "унікальна система кондиціонування" із пляшки води у вікні.

В коментарях думки розділились. Дехто вважає, що є й гірші потяги, однак важливо, що ти все ж таки їдеш у потрібному напрямку. Частина коментаторів наголосила, що нічний потяг з Києва — фірмовий поїзд УЗ "Чорноморець", і там умови інші.

Коментарі до відео

Що таке флагманський потяг та чим відрізняється "Чорноморець"

Нічний швидкий потяг "Чорноморець" Одеської залізниці є одним із найдорожчих у внутрішньому сполученні. Понад 650 кілометрів маршруту пасажири їдуть у комфорті — тут є тільки купе та люкси, а сам потяг — флагманський. Ціна на нього вища, але це має кілька причин.

Різниця у вартості квитків з Дніпра та Києва до Одеси на нічні потяги

Флагманський потяг окремо маркується при купівлі квитків і означає, що потяг має не тільки фірмову назву та лого, а й нові чи гарно відновлені вагони з вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, сповивальними столиками тощо. Одна з характериних ознак потяга — фірмовий цукор-рафінад та музичний супровід при відправленні та прибутті. Наприклад, "Чорноморець" супроводжує мелодія "Край Чорного моря" Модеста Табачникова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у деякі вагони можуть виникнути проблеми із посадкою. Купуючи квитки потрібно уважно дивитися на маркування. Якщо це жіночий вагон — чоловіків не пустять.