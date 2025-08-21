Скажене сусідство? В Одесі на пляжі зафільмували дикого звіра (відео)

Містяни помітили хижого гостя зовсім поруч

Лисиць все частіше помічають у великих містах. Одне з уподобаних — Одеса, де лисиці розгулюють просто центром міста. Цього разу хижака вдалось зафільмувати на морському узбережжі.

Відео, де лисиця спокійно дихає свіжим повітрям на пляжі розлетілось мережею. Користувачів вразила граційність звіра, який поводився так, наче позує для камери. Не заважали тварині навіть сотні відпочивальників навкруги.

Територія біля моря в Одесі межує із зеленою зоною. Тож лиси там — часті гості. Місцеві кажуть — їх підгодовують відпочивальники та у місцевих ресторанах. Однак експерти наголошують — це все ж таки хижак, який здатен прогодувати себе самостійно.

Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь в коментарі "Телеграфу" наголошував — не треба чіпати лисиць. Вони не тільки переносять сказ, хоч це і найнебезпечніша хвороба, якою можна заразитись. Погладивши лисицю можна отримати гельмінтів або шкірний грибок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лисиць стає більше не тільки в Україні, а й в містах Європи. В нашій країні цей процес активізувався, адже через війну заборонене полювання.