Гудименко: спершу склади, потім дороги

Голова Громадської антикорупційної ради при МОУ підняв питання стратегічних запасів для війська

Під час зустрічі із заступницею міністра оборони Ганною Гвоздяр Юрій Гудименко та члени Громадської антикорупційної ради при МОУ окреслили ключові ризики, що виникають через обʼєднання Міноборони та Мінстратегпрому. Сьогодні склалася ситуація, при якій одне міністерство водночас замовляє, укладає контракти, виробляє, перевіряє і приймає озброєння – а в разі проблем ще й судиться зі своїми ж підрядниками. Така концентрація функцій створює масштабні корупційні загрози.

"Після закінчення активної фази всі почнуть бігати навколо відновлення, будувати дороги, перерізати лєнточкі і так далі. А перше, що ми маємо зробити — заповнити склади. Під завʼязку, під кришечку. І повторити цю процедуру декілька разів. Тільки після цього – дороги, садочки, лавочки і все інше", – заявив Гудименко, піднявши на зустрічі питання стратегічних запасів для війська. Заступниця міністра погодилася із позицією голови ГАР МО і пообіцяла взяти питання на контроль.

Окремо учасники обговорили кейси Павлоградського хімзаводу та "Спецтехноекспорту", де вже були зафіксовані факти зловживань. Також ішлося про тиск силовиків на виробників зброї, що часто видається за боротьбу з корупцією, але насправді блокує виробничі процеси. У відповідь Гвоздяр визнала потребу у балансі між контролем і захистом галузі.

У рамках зустрічі порушувалося і питання запуску Defence City, ініціативи щодо створення спеціального правового режиму для оборонної промисловості. Громадська рада висловила низку критичних зауважень. Частину суперечливих норм уже виключено, а законопроєкти відправлено на доопрацювання. Водночас низка галузевих обʼєднань, зокрема Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), закликає не ухвалювати документи в теперішньому вигляді.