Не просто метелики. В Україні нашестя небезпечних комах

Можуть знищити цілі насадження дерев

На Дніпропетровщині зафіксували нашестя небезпечних комах. Йдеться про каштанову мінуючу міль, яка може знищити дерева.

Про це повідомляє місцевий канал. Зазначається, що паразитування цієї комахи залишає на каштанах характерний слід.

Наразі в регіоні зафіксовано масове жовтіння та опадання листя каштанів, яке не пов'язано з приходом осені. Адже причинна цього — нашестя каштанової молі. Личинки цієї комахи виїдають листя зсередини, послаблюючи дерева до зими.

Листя каштану, уражене міллю

Листя, яке наразі опадає, фахівці рекомендують прибирати, аби зменшити поширення молі. Окрім того, каштани можна і треба обробити спеціальними засобами. На думку експертів, таке безконтрольне розмноження каштанової молі може знищити чимало дерев.

Каштанова мінуюча міль

Це метелик балканського походження, шкідник гіркокаштанів. Зафіксований лише в деяких країнах Європи. Міль має досить малі розміри тіла, погано літає. Поширюється зазвичай з опалим листям вітром.

Як виглядає каштанова мінуюча міль

Найкращий результат боротьби з цією міллю дає прибирання опалого листя. Однак цей шкідник досить швидко розмножується, тому одна міль може заразити кілька десятків дерев. Досить часто загибель дерев відбувається через ураження фітофторою та вторинну інвазію ослабленого дерева каштановою міллю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно червонокнижна тварина застрягла у супермаркеті і не могла вибратись з холодильника.