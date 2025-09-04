Укр

Не просто бабочки. В Украине нашествие опасных насекомых

Татьяна Крутякова
На Днепропетровщине нашествие опасных насекомых Новость обновлена 04 сентября 2025, 08:38
На Днепропетровщине нашествие опасных насекомых. Фото Коллаж "Телеграфа"

Могут уничтожить целые насаждения деревьев

В Днепропетровской области зафиксировали нашествие опасных насекомых. Речь идет о каштановой минирующей моли, которая может уничтожить деревья.

Об этом сообщает местный канал. Отмечается, что паразитирование этого насекомого оставляет на каштанах характерный след.

Сейчас в регионе зафиксировано массовое желтение и опадание листьев каштанов, которое не связаны с приходом осени. Ведь причина этого — нашествие каштановой моли. Личинки этого насекомого выедают листья изнутри, ослабляя деревья до зимы.

Листья каштана, пораженные молью
Листья каштана, пораженные молью

Опалые листья специалисты рекомендуют убирать, чтобы уменьшить распространение моли. Кроме того, каштаны можно и нужно обработать специальными средствами. По мнению экспертов, такое бесконтрольное размножение каштановой моли может уничтожить многие деревья.

Каштановая минирующая моль

Это бабочка балканского происхождения, вредитель горькокаштанов. Зафиксирована только в некоторых странах Европы. Моль имеет достаточно маленький размеры тела, плохо летает. Распространяется обычно с опавшей листвой ветром.

Каштанова минирующая миль
Как выглядит каштановая минирующая моль

Наилучший результат борьбы с этой молью дает уборка опавших листьев. Однако этот вредитель довольно быстро размножается, поэтому одна моль может заразить несколько десятков деревьев. Довольно часто гибель деревьев происходит из-за поражения фитофторой и вторичной инвазии ослабленного дерева каштановой молью.

