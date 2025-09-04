Не просто бабочки. В Украине нашествие опасных насекомых

Могут уничтожить целые насаждения деревьев

В Днепропетровской области зафиксировали нашествие опасных насекомых. Речь идет о каштановой минирующей моли, которая может уничтожить деревья.

Об этом сообщает местный канал. Отмечается, что паразитирование этого насекомого оставляет на каштанах характерный след.

Сейчас в регионе зафиксировано массовое желтение и опадание листьев каштанов, которое не связаны с приходом осени. Ведь причина этого — нашествие каштановой моли. Личинки этого насекомого выедают листья изнутри, ослабляя деревья до зимы.

Листья каштана, пораженные молью

Опалые листья специалисты рекомендуют убирать, чтобы уменьшить распространение моли. Кроме того, каштаны можно и нужно обработать специальными средствами. По мнению экспертов, такое бесконтрольное размножение каштановой моли может уничтожить многие деревья.

Каштановая минирующая моль

Это бабочка балканского происхождения, вредитель горькокаштанов. Зафиксирована только в некоторых странах Европы. Моль имеет достаточно маленький размеры тела, плохо летает. Распространяется обычно с опавшей листвой ветром.

Как выглядит каштановая минирующая моль

Наилучший результат борьбы с этой молью дает уборка опавших листьев. Однако этот вредитель довольно быстро размножается, поэтому одна моль может заразить несколько десятков деревьев. Довольно часто гибель деревьев происходит из-за поражения фитофторой и вторичной инвазии ослабленного дерева каштановой молью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно краснокнижное животное застряло в супермаркете и не могло выбраться из холодильника.