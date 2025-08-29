Билась об скло і не могла вибратись. Червонокнижна тварина застрягла у супермаркеті (відео)
Вона повзала біля продуктів
В одному зі столичних супермаркетів помітили червонокнижну тварину. Йдеться про кажана, який повзав у м'ясному відділі.
Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи відповідне відео. Зауважимо, що коли саме стався інцидент невідомо.
Відомо, що кажана побачили у "Сільпо" в Старих Петрівцях. На відео видно, що тварина повзає в середині м'ясного відділу, а саме в холодильнику. Там зберігався фарш та м'ясні вироби. Фактично кажан застряг у цьому холодильнику, адже бився об скло і намагався вибратись.
До слова, як закінчився інцидент не відомо, і доля червонокнижної тварини залишається загадкою. Однак продавати м'ясо, яке контактувало з кажаном небезпечно.
Зауважимо, що всі види кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги України через загрозливо низьку чисельність. Однак деякі види мають низьку категорію ризику згідно з міжнародними списком МСОП.
Як кажан залетів у "Сільпо"
У серпні в Україні розпочалася сезонна міграція кажанів. В цей період рукокрилі можуть випадково залетіти у квартиру через відчинене вікно і шансу вибратися у них практично не залишиться. Саме це і сталось у столичному супермаркеті.
Як відзначила Команда порятунку тварин Києва, вікно без сітки, відкритий балкон або щілина кватирки може стати для них пасткою – вони залітають усередину і не можуть вибратися. Тому українців просять обов’язково закривати усі вікна в будинках та квартирах, коли ті на тривалий час їдуть, наприклад, у відпустку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що кажана бачили на станції метро Лук'янівка.