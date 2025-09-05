Легендарний Кевін Спейсі вперше зробив заяву про війну в Україні

Під час Венеційського кінофестивалю легендарний американський актор та дворазовий лауреат премії "Оскар" Кевін Спейсі вперше заговорив про велику війну, яку Росія розпочала на території України. На церемонії нагородження Better World Fund 66-річна зірка "Карткового будинку" публічно висловив підтримку нашій державі.

Він закцентував увагу на важливості допомоги українцям, котрі постраждали від терористичної діяльності РФ. Про це ексклюзивно OBOZ.UA повідомили у пресслужбі продюсерки Ельвіри Гаврилової-Патерсон, яка отримала від актора особисту подяку.

"У цей час мого життя довіра й шанс, які я отримав, мають для мене величезне значення. Я вдячний Ельвірі та всій команді. Її благодійний фонд, що допомагає жінкам і дітям, які постраждали від війни, заслуговує на повагу і підтримку", – промовив знаменитість.

Кевін Спейсі висловив підтримку Україні

Варто зауважити, що цьогоріч у межах Венеційського кінофестивалю відбулася презентація науково-фантастичного фільму "Holiguards Saga – The Portal of Force", де одну з головних ролей зіграв Кевін Спейсі. Кінокартина розкриває історію жінки, яка може поставити крапку в багаторічному конфлікті між двома надприродними угрупованнями. Постпродакшн проєкту забезпечила компанія Elledgy Media Group, яку заснувала Ельвіра Гаврилова-Патерсон.

Окрім того, під час церемонії міжнародної організації Better World Fund, що традиційно відзначає діячів культури, мистецтва та гуманітарної сфери, почесну відзнаку отримала українська продюсерка. Нагороду Ельвірі Гавриловій-Патерсон вручив особисто Кевін Спейсі.

Що відомо про Ельвіру Гаврилову-Патерсон

Підприємиця народилася у Миколаєві. У 2016 році Ельвіра Гаврилова-Патерсон стала головною редакторки газети "Деньги плюс", яка під її керівництвом змінила формат і отримала назву Financoff. У 2019-му вона почала активно працювати над популяризацією проєкту "Гордість і Краса України" за межами нашої держави, аби привернути увагу до талановитих українців.

Ельвіра Гаврилова-Патерсон також заснувала бренд жіночого одягу Elvira Gavrilova. Її колекції опинялися серед переліку найкращих за версією L’Officiel та HD Fashion & LifeStyle.