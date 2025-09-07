Ви б не впізнали: історичні фото Києва показали Європейську площу до появи Українського дому

На знімках можна побачити популярний атракціон того часу, який приваблював киян та гостей столиці

Поціновувачі історії Києва зібрали унікальну добірку архівних світлин, які демонструють, як у 1960-х роках виглядала одна з центральних локацій столиці — Європейська площа. В ті часи площа мала іншу назву, але вже тоді вона була живим та активним центром міського життя.

Європейська площа — одна з найвідоміших та центральних площ столиці України, розташована на північному сході Хрещатика, де зливаються кілька головних вулиць: Грушевського, Володимирський узвіз, Трьохсвятительська. Ця площа завжди була важливим транспортним і культурним вузлом міста, який поєднує історичне минуле із сучасним обличчям Києва.

Європейська площа у 1960-х роках, фото з відкритих джерел

На фото, зроблених у 1961 році, ще немає ні музею, ні сучасного Українського дому, що нині розташовуються на цій площі. Однак поруч уже встановлено оглядове колесо — атракціон, що приваблював киян і гостей міста.

Європейська площа у 1960-х роках, фото з відкритих джерел

Архітектурно площа відома будівлями з різних епох, зокрема колишнього готелю "Європа", будинком Купецького зібрання (нині Національна філармонія України) та Українським домом, який є важливим культурним центром столиці. У 1892 році саме тут запровадили перший в Російській імперії регулярний рух електричного трамвая, що стало значним кроком у розвитку міського транспорту.

Європейська площа у 1960-х роках, фото з відкритих джерел

Раніше ця територія мала низку назв, серед яких "Кінна площа" — через кінні ярмарки, та "Царська", що пов’язано із встановленням на площі пам’ятника Олександру ІІ. У радянський період площа багаторазово перейменовувалася відповідно до політичних змін. Після здобуття Україною незалежності площа отримала свою сучасну назву — Європейська.

Європейська площа у 1960-х роках, фото з відкритих джерел

Саме ця неперевершена панорама, що відкривається на фото, надає Європейській площі особливого шарму і робить її улюбленим місцем не лише для жителів Києва, а й гостей столиці.

Європейська площа у 1960-х роках, фото з відкритих джерел

Сьогодні Європейська площа є не лише транспортним вузлом, а й символічним громадським простором, де відбуваються культурні події, святкування й зустрічі. Вона дихає історією і водночас залишається серцем сучасного Києва.

Ці світлини — спогад про архітектуру та міський простір, а про атмосферу Києва часів, коли центральна частина міста була місцем відпочинку та дозвілля. Сьогодні площа наповнена духом історії і стала свідком численних трансформацій та змін, що відбувалися у серці столиці протягом століть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найперші фотографії Києва зроблено в середині 19 століття. На них майже немає людей — тротуари та площі порожні, а головними героями кадру стають будівлі.