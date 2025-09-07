Вы бы не узнали: исторические фото Киева показали Европейскую площадь до появления Украинского дома

На снимках можно увидеть популярный аттракцион того времени, который привлекал киевлян и гостей столицы

Ценители истории Киева собрали уникальную подборку архивных фотографий, демонстрирующих, как в 1960-х годах выглядела одна из центральных локаций столицы — Европейская площадь. В те дни эта площадь имела другое название, но уже тогда была живым и активным центром городской жизни.

Европейская площадь — одна из самых известных и центральных площадей столицы Украины, расположенная на северо-востоке Крещатика, где сливаются несколько главных улиц: Грушевского, Владимирский спуск, Трехсвятительская. Эта площадь всегда была важным транспортным и культурным узлом города, объединяющим историческое прошлое с современным лицом Киева.

На фото, сделанных в 1961 году, еще нет ни музея, ни современного Украинского дома, которые сейчас находятся на этой площади. Однако рядом уже установлено смотровое колесо – аттракцион, привлекавший киевлян и гостей города.

Архитектурно площадь известна зданиями из разных эпох, в частности, бывшей гостиницs "Европа", домом Купеческого собрания (ныне Национальная филармония Украины) и Украинским домом, который позже станет важным культурным центром столицы. В 1892 году именно здесь было введено первое в Российской империи регулярное движение электрического трамвая, что стало значительным шагом в развитии городского транспорта.

Ранее эта территория носила ряд названий, среди которых "Конная площадь" — из-за конных ярмарок, и "Царская", что связано с установкой на площади памятника Александру II. В советский период площадь многократно переименовывалась в соответствии с политическими изменениями. После обретения Украиной независимости площадь получила свое современное название – Европейская.

Именно эта непревзойденная открывающаяся на фото панорама придает Европейской площади особый шарм и делает ее любимым местом не только для жителей Киева, но и гостей столицы.

Сегодня Европейская площадь является не только транспортным узлом, но и символическим общественным пространством, где проходят культурные события, празднования и встречи. Она дышит историей и вместе с тем остается сердцем современного Киева.

Эти фотографии — воспоминание об архитектуре и городском пространстве, а также об атмосфере Киева времен, когда центральная часть города была местом отдыха и досуга. Сегодня площадь наполнена духом истории и стала свидетелем многочисленных трансформаций и изменений, происходивших в сердце столицы на протяжении веков.

