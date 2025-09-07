У Києві горить будівля Кабміну після російської атаки (фото)

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок удару спалахнула урядова будівля.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Печерському районі внаслідок ймовірного збивання БПЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці", — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За даними "Суспільного", може йтися про будівлю Кабміну. Офіційно інформацію ще не підтверджували.

UPD. Інформацію підтвердила прем'єрка Свириденко.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше повідомив, що спалах стався "на останньому поверсі адміністративної будівлі".

"Якщо це будівля Уряду, то один із найвищих поверхів там – це поверх Прем'єр-міністра. Саме в ліву частину і потрапило. З іншого боку там саме зали, де ви бачите публічну частину засідань КМУ. Хоча там ще зверху один технічний поверх, тому сподіваюся, що адміністративна частина будівлі сильно не постраждала", — каже нардеп Железняк.

Кабмін горить - фото Яна Доброносова

UPD. "Сорі, ввів в оману вас трохи. Судячи по фото (які вже ТГ канали з закритої частини урядового кварталу) запостили. То там чітко видно що горять вище поверхи. Десь 9-10ий. Премʼєра хоч поруч, але нижче. Тож далеко від офіційних зал.", — Железняк.

