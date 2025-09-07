В Киеве горит здание Кабмина после российской атаки - СМИ (фото)

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Киев. В результате удара загорелось правительственное здание.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным "Суспильного", речь может идти о здании Кабмина. Это также подтверждают и информированные источники "Телеграфа". Официально информацию еще не подтверждали.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ранее сообщил, что возгорание произошло "на последнем этаже административного здания".

"Если это здание Правительства , то один из самых высоких этажей там – это этаж Премьер-министра. Как раз в левую часть и попало. С другой стороны там как раз залы, где вы видите публичную часть заседаний КМУ.

Хотя там еще сверху один технический этаж, поэтому надеюсь административная часть здания сильно не пострадала", — говорит нардеп Железняк.

UPD. "Сори, ввел вас в заблуждение немного. Судя по фото (которые уже ТГ каналы по закрытой части правительственного квартала) запостили. Там четко видно, что горят выше этажи. Где-то 9-10ый. Премьера хоть рядом, но ниже. Так что далеко от официальных залов", — Железняк.

