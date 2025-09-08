Рус

Сили спеціальних операцій ЗСУ почесно нагородили 91-річного ветерана ОУН-УПА

Валерія Куценко
Читать на русском
Йосип Миколайович Гевчук з 14 років брав участь у визвольній боротьбі Новина оновлена 08 вересня 2025, 18:04
Йосип Миколайович Гевчук з 14 років брав участь у визвольній боротьбі. Фото Колаж "Телеграфу"

"Я українець. Я маю право любити свою Україну, бо я українець" — каже 91-річний Йосип Гевчук з Кривого Рогу, який присвятив своє життя визвольній боротьбі за українську державу.

Йосип Миколайович — розвідник, ветеран ОУН і УПА, який ще у 14 років обрав шлях бути вірним ідеям попередників — борців за свободу України. Він пройшов тюрми й заслання, проте залишився непохитним у своїх цінностях та переконаннях. Уже в Незалежній Україні десятиліттями займався громадською діяльністю, передаючи наступним поколінням власний досвід спротиву.

За успішне виконання важливих завдань щодо організації, ведення й підтримання руху опору Йосипа Гевчука нагороджено почесним нагрудним знаком Командувача ССО ЗСУ "Вовча зграя".

Орден та нагрудний знак "Вовча зграя"
Хто такий Йосип Гевчук

Йосип Миколайович Гевчук народився 7 листопада 1933 року на Тернопільщині. Він з 14 років брав участь у визвольній боротьбі: виконував завдання, поширював листівки до 1952 р., коли був заарештований КДБ. Отримав 25 років таборів, відсидів 3,5 роки в Караганді (Казахстан). Звільнившись 1957 р., оселився в Кривому Розі, йому заборонено було повертатися на Тернопільщину. Після одружився з донькою воїна УПА з Рівненщини. У Кривому Розі стикалися з упередженнями: "Коли я спілкувався українською мовою мені кричали услід: бандерівець приїхав… Чуєте який діалект у нього, "он не умеет по-русски и плакать".

Останні 30 років Йосип Гевчук – заступник провідника Криворізької організації Братства вояків УПА. З 180 ветеранів він залишився один.

"Моя дружина – такий же борець, як і я. Вона дружина воїна УПА. Завжди – поряд зі мною. Тож не тільки я, а й вона задіяна у боротьбі за Незалежну Україну".

Йосип Гевчук з дружиною
Йосип Гевчук з дружиною

Ветеран спецрозвідки ОУН-УПА закликає українців приєднатися до Руху опору проти російських окупантів. Кожен охочий може долучитися до Руху опору ССО ЗСУ, заповнивши анкету на вступ на сайті opir.org.ua.

Довідка: Рух опору ССО ЗСУ — спрямована проти окупаційних сил громадянська діяльність, метою якої є звільнення територій від окупації та відновлення державного суверенітету. У структурі ССО Рух опору насамперед є стратегічною компонентою, яка, опираючись на досвід та здобутки національно-визвольної боротьби минулих поколінь, закладає основи для досягнення надмети — вільної, суверенної та незалежної української держави.

Серед завдань Руху опору є дії як ненасильницького типу спротиву (поширення листівок, наліпок, малювання муралів, збір інформації на ТОТ тощо), так і активного (диверсії, саботаж, розвідка, допомога Збройним Силам в окремих спецопераціях). Більше про Рух опору відомо у Законі України "Про основи національного спротиву", що вступив у дію 1 січня 2022 року.

