Силы специальных операций ВСУ почетно наградили 91-летнего ветерана ОУН-УПА

"Я украинец. Я имею право любить свою Украину, потому что я украинец" — говорит 91-летний Иосиф Гевчук из Кривого Рога, посвятивший свою жизнь освободительной борьбе за украинское государство.

Иосиф Николаевич — разведчик, ветеран ОУН и УПА, избравший еще в 14 лет путь быть верным идеям предшественников — борцов за свободу Украины. Он прошел тюрьмы и ссылку, однако остался непреклонен в своих ценностях и убеждениях. Уже в Независимой Украине десятилетиями занимался общественной деятельностью, передавая следующим поколениям собственный опыт сопротивления.

За успешное выполнение важных задач по организации, ведению и поддержанию движения сопротивления Иосиф Гевчук награжден почетным нагрудным знаком Командующего ССО ВСУ "Волчья стая".

Орден и нагрудный знак "Волчья стая"

Кто такой Иосиф Гевчук

Иосиф Николаевич Гевчук родился 7 ноября 1933 года в Тернопольской области. Он с 14 лет участвовал в освободительной борьбе: выполнял задания, распространял листовки до 1952 г., когда был арестован КГБ. Получил 25 лет лагерей, отсидел 3,5 года в Караганде (Казахстан). Освободившись в 1957 г., поселился в Кривом Роге, ему запрещено было возвращаться в Тернопольскую область. После женился на дочери воина УПА из Ровенщины. В Кривом Роге сталкивались с предубеждениями: "Коли я спілкувався українською мовою мені кричали услід: бандерівець приїхав… Чуєте який діалект у нього, "он не умеет по-русски и плакать".

Последние 30 лет Иосиф Гевчук – заместитель руководителя Криворожской организации Братства воинов УПА. Из 180 ветеранов он остался один.

"Моя жена – такой же борец, как и я. Она жена воина УПА. Всегда – рядом со мной. Так что не только я, но и она задействована в борьбе за Независимую Украину".

Иосиф Гевчук с женой

Ветеран спецразведки ОУН-УПА призывает украинцев присоединиться к Движению сопротивления против российских оккупантов. Каждый желающий может присоединиться к Движению сопротивления ССО ВСУ, заполнив анкету на вступление на сайте opir.org.ua.

Справка: Движение сопротивления ССО ВСУ — направленная против оккупационных сил гражданская деятельность, целью которой является освобождение территорий от оккупации и восстановление государственного суверенитета. В структуре ССО Движение сопротивления, прежде всего, является стратегической компонентой, которая, опираясь на опыт и достижения национально-освободительной борьбы прошлых поколений, закладывает основы для достижения сверхцели — свободного, суверенного и независимого украинского государства.

Среди задач Движения сопротивления есть действия как ненасильственного типа сопротивления (распространение листовок, наклеек, рисование муралов, сбор информации на ТОТ и т.п.), так и активного (диверсии, саботаж, разведка, помощь Вооруженным Силам в отдельных спецоперациях). Больше о Движении сопротивления известно в Законе Украины "Об основах национального сопротивления", вступившем в действие 1 января 2022 года.