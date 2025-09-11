24 роковини трагедії 9/11: історії українців, що втратили життя в цей день (фото, відео)

Серед майже 3000 жертв 9/11 були й українці — ми розповідаємо, ким вони були

В США 11 вересня не просто дата — роковини терористичного акту 2001 року, який став найсмертоноснішим в історії країни. В цей день загинули майже 3000 людей, серед яких було 12 українців, або тих, чиї батьки були українцями.

"Телеграф" розкаже їхні історії у 24 річницю трагедії. Окреме місце серед них займає українець, що народився вже в США — Іван Скала. Він був одним із тих поліцейських, які рятували життя інших. Загинув у Нью-Йорку. Тіло так і не було знайдене. За життя він пишався тим, що допомагає людям.

Меморіал Івана Скали

Іван Скала на офіційному фото

Олена Беліловська (уроджена Тісновська) народившись у колишньому Радянському Союзі, в Києві в 1963 році, емігрувала в США в 1993 році. Вона пройшла шлях від бібліотекаря місцевої публічної бібліотеки до помічника віцепрезидента фірми на Волл-стріт.

Олена Беліловська загинула 11 вересня 2001 року

З Одеси до США емігрували одразу кілька жертв теракту. Серед них Олександр Брагінський, що переїхав ще у 1979 році, Володимир Савінкін (емігрував до США 1996 року), Людмила Ксідо (емігрувала до США 1979 року), Марина Герцберг (емігрувала до США 1984 року, у віці 4 років). Марині було 25 років, коли вона загинула. Жінка працювала бухгалтером в одній із фірм в ВТЦ. "Вона любила свою нову роботу, була в захваті від нової програми, яку щойно розпочала в коледжі, і саме купувала власну квартиру. Все йшло за її планом. Вона була дуже щаслива", — йдеться в некролозі.

Марина Герцберг загинула 11 вересня 2001 року

Дитиною до США переїхав і Борис Халіф у 1979 році. Йому було 10. Чоловік захоплювався комп'ютерами та став фахівцем із них. В нього залишився дворічний син.

Борис Халіф загинув 11 вересня 2001 року

Серед тих, хто переїхав до США ще до розвалу Радянського союзу — Геннадій Боярський зі Львова, що, емігрував до США 1978 року. Після становлення незалежності України до США емігрували Юрій Мучинський (1994), Ігор Зукерман (1992 року), Тетяна Бакалінська з Білої Церкви (1994). Однією із жертв теракту став Олег Венгерчук, українець, що народився у Австрії в 1944 році.

Він переїхав до США із табору для переміщених осіб в Німеччині разом із матір'ю. Став дизайнером. На момент загибелі йому було 56 років.

Олег Венгерчук загинув 11 вересня 2001 року

Що сталось 11 вересня 2001 року

11.09 (9/11 — назва роковин в США) терористична група "Аль-Каїда" захопила чотири пасажирські літаки. Два літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, що призвело до обвалення обох веж.

Один літак врізався в Пентагон поблизу Вашингтона, округ Колумбія. Четвертий літак (рейс 93 авіакомпанії United) розбився в Пенсільванії після того, як пасажири вступили в боротьбу з викрадачами. Майже 3000 людей загинули і тисячі отримали поранення. Серед загиблих були громадяни США та 91 іншої країни.

