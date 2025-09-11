24 роковини трагедії 9/11: історії українців, що втратили життя в цей день (фото, відео)

Рус

24 роковини трагедії 9/11: історії українців, що втратили життя в цей день

Галина Михайлова
Ім'я українця Ігоря Зукермана на меморіалі жертвам трагедії 11 вересня Новина оновлена 11 вересня 2025, 10:40
Ім'я українця Ігоря Зукермана на меморіалі жертвам трагедії 11 вересня. Фото x.com/ZelenskyyUa

Серед майже 3000 жертв 9/11 були й українці — ми розповідаємо, ким вони були

В США 11 вересня не просто дата — роковини терористичного акту 2001 року, який став найсмертоноснішим в історії країни. В цей день загинули майже 3000 людей, серед яких було 12 українців, або тих, чиї батьки були українцями.

"Телеграф" розкаже їхні історії у 24 річницю трагедії. Окреме місце серед них займає українець, що народився вже в США — Іван Скала. Він був одним із тих поліцейських, які рятували життя інших. Загинув у Нью-Йорку. Тіло так і не було знайдене. За життя він пишався тим, що допомагає людям.

Меморіал Івана Скали
Іван Скала на офіційному фото

Олена Беліловська (уроджена Тісновська) народившись у колишньому Радянському Союзі, в Києві в 1963 році, емігрувала в США в 1993 році. Вона пройшла шлях від бібліотекаря місцевої публічної бібліотеки до помічника віцепрезидента фірми на Волл-стріт.

Олена Беліловська загинула 11 вересня 2001 року
Олена Беліловська загинула 11 вересня 2001 року

З Одеси до США емігрували одразу кілька жертв теракту. Серед них Олександр Брагінський, що переїхав ще у 1979 році, Володимир Савінкін (емігрував до США 1996 року), Людмила Ксідо (емігрувала до США 1979 року), Марина Герцберг (емігрувала до США 1984 року, у віці 4 років). Марині було 25 років, коли вона загинула. Жінка працювала бухгалтером в одній із фірм в ВТЦ. "Вона любила свою нову роботу, була в захваті від нової програми, яку щойно розпочала в коледжі, і саме купувала власну квартиру. Все йшло за її планом. Вона була дуже щаслива", — йдеться в некролозі.

Марина Герцберг загинула 11 вересня 2001 року
Марина Герцберг загинула 11 вересня 2001 року

Дитиною до США переїхав і Борис Халіф у 1979 році. Йому було 10. Чоловік захоплювався комп'ютерами та став фахівцем із них. В нього залишився дворічний син.

Борис Халіф загинув 11 вересня 2001 року
Борис Халіф загинув 11 вересня 2001 року

Серед тих, хто переїхав до США ще до розвалу Радянського союзу — Геннадій Боярський зі Львова, що, емігрував до США 1978 року. Після становлення незалежності України до США емігрували Юрій Мучинський (1994), Ігор Зукерман (1992 року), Тетяна Бакалінська з Білої Церкви (1994). Однією із жертв теракту став Олег Венгерчук, українець, що народився у Австрії в 1944 році.

Він переїхав до США із табору для переміщених осіб в Німеччині разом із матір'ю. Став дизайнером. На момент загибелі йому було 56 років.

Олег Венгерчук загинув 11 вересня 2001 року
Олег Венгерчук загинув 11 вересня 2001 року

Що сталось 11 вересня 2001 року

11.09 (9/11 — назва роковин в США) терористична група "Аль-Каїда" захопила чотири пасажирські літаки. Два літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, що призвело до обвалення обох веж.

Один літак врізався в Пентагон поблизу Вашингтона, округ Колумбія. Четвертий літак (рейс 93 авіакомпанії United) розбився в Пенсільванії після того, як пасажири вступили в боротьбу з викрадачами. Майже 3000 людей загинули і тисячі отримали поранення. Серед загиблих були громадяни США та 91 іншої країни.

