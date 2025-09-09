Хто вбиває українок за кордоном: чому наші жінки стають жертвами жорстоких злочинців у Європі та США
"Телеграф" з'ясував, чому українки стають жертвами жорстоких злочинів від психічно хворих рецидивістів чи корисливих вбивць у країнах, де шукали притулку
22 серпня 2025 року 23-річна Ірина Заруцька сиділа у вагоні поїзда в Шарлотті, штат Північна Кароліна, гортаючи соцмережі. Ця молода жінка втекла з України і нещодавно оселилась у США. Ірина просто їхала у транспорті, тоді як без жодної провокації чи причини незнайомець тричі пронизав її шию ножем.
"Телеграф" розповідає, чому українки, які рятуються від війни, стають жертвами жорстоких вбивств у країнах, де вони шукали притулку, скільки було таких випадків і хто насправді несе відповідальність за їхню смерть.
Смерть українки Ірини Заруцької: відеозапис нагадує фільм жахів
Відеозапис з камери спостереження нагадує фільм жахів — Ірина Заруцька заходить до вагона і займає місце. Позаду неї сидить 34-річний темношкірий чоловік Декарлос Браун-молодший. Без жодного попередження він підводиться, дістає складний ніж з худі та завдає три смертельних удари в шию дівчини. Через 30 секунд українка втрачає свідомість. Через дві хвилини вбивця спокійно виходить з поїзда, а з його руки капає кров жертви.
Ірина Заруцька під час перебування у США навчалася у Громадському коледжі Роуен-Кабаррус.
Ми були вбиті горем, дізнавшись про смерть однієї з наших колишніх студенток, Ірини Заруцької, чиє життя обірвалося в цій трагічній події,
Спогадами про Ірину Заруцьку поділилась українка Уляна Козловська, яка працює у США візажисткою. Вона згадує загиблу як "прекрасну людину та талановиту художницю, яка тікала від війни в Україні.
Браун був добре знайомий правоохоронним органам. До 34 років його вже заарештовували 14 разів. У 2014 році Браун отримав п'ятирічний термін за пограбування із застосуванням смертельної зброї. Його власна мати намагалася помістити сина до психіатричної лікарні. На момент вбивства у нього були відкриті кримінальні справи. З судових справ видно, що підозрюваний мав психічні захворювання. У січні цього року після перевірки поліцією його добробуту у нього "виявили тривожні думки".
Вбивство сталося ще 22 серпня, але про це стало відомо 7 вересня, коли відео розлетілося соцмережами. До речі, саме після того, як відео оприлюднив Ілон Маск, вбивству надали такого розголосу. Мільярдер переконаний, що це етнічне вбивство. Він репостнув відео з підписом: "Тепер ми знаємо, чому вони не хотіли оприлюднити повне відео. Чути, як Декарлос Браун каже: "Я вбив ту білу дівчину". Після того, як він вбив невинну Ірину Заруцьку. Демократи і ЗМІ не хотіли, щоб американці побачили расовий аспект. Подумайте про це", — йдеться у підписі.
Втім, американські ЗМІ чомусь оминули цей випадок і не розповідали про нього у своїх сюжетах аж до того моменту, поки не виник резонанс. Тоді на жорстоке вбивство почали реагувати і політики, а також традиційні критики України на кшталт сина Дональда Трампа. Проте деякі з них використали випадок як ще один спосіб "штрикнути" політичного опонента.
Вбивство українки — політична гра на крові?
Президент США Дональд Трамп використав трагедію для політичних атак на Демократичну партію. В соцмережі Truth Social він написав: "Кров цієї невинної жінки буквально стікала з ножа вбивці, і тепер ця кров — на руках демократів, які відмовляються саджати небезпечних людей за ґрати".
Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями? Таких злочинців слід ув’язнювати … було видно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров – на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці
Американські консервативні медіа, зокрема Breitbart, звинуватили ліберальні видання в приховуванні злочину. Вони назвали це "черговою жахливою історією, якої можна було уникнути" через "непристойний провал міст, керованих демократами".
"Режимні ЗМІ проігнорували цю незручну історію (незручну для демократів)", — пишуть журналісти видання.
Axios (ліберальне видання) у відповідь критикувало поширення відео з камер спостереження, називаючи це маніпуляцією альтернативних медіа для порушення питання міської злочинності.
Втекли від Путіна, загинули від психів: трагедії українських біженок
Це далеко не перший випадок, коли українки, втікаючи від війни, стають жертвами жорстоких людей.
У березні 2024 року в німецькому Віслоху подружжя вбило двох українок — 27-річну жінку Маргариту Стеценко та її 51-річну матір Марину із Харкова. Мотив шокував навіть досвідчених слідчих: злочинці хотіли викрасти новонароджену дитину українки і видати її за свою.
Обвинувачені дружина і чоловік визнали провину в суді. Вони розповіли, що не могли мати дітей і хотіли присвоїти собі немовля. Злочин ретельно спланований — чоловік та жінка навмисно шукали контакти з українськими біженцями через соціальні мережі.
Жінки перебували у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар, коли сталося непоправне. Обох вбивць — 41-річного німця та його дружину російського походження — засудили до довічного ув'язнення.
Сімейна драма закінчилась бідою у Бельгії
6 червня 2025 року в бельгійському місті Хаасроде сталася пожежа в колишньому пансіонаті, пристосованому під притулок для біженців. Внаслідок підпалу і ножових поранень загинули 46-річна українка Лілія та її шестирічна донька Анна.
Родина жила в Бельгії вже три роки. Чоловік залишився воювати на батьківщині, а їхній 16-річний син нібито був у школі під час нападу.
Після допитів син жінки визнав, що вбив матір і сестру, а потім підпалив дім, щоб приховати сліди. Мотиви цього вчинку досі офіційно не оприлюднені. Українські консульські працівники відвідали підозрюваного у виправному закладі для неповнолітніх, проте про деталі справи не повідомляли.
Жертвами злочинів нерідко стають діти. У червні 2024 року у Німеччині в лісі знайшли тіло 9-річної Валерії із Павлограда, яку розшукували декілька днів після зникнення дорогою до школи. Під час розтину не було виявлено, що зникла дитина стала жертвою сексуального злочину. Дитина з мамою жили у Дебельні після початку війни, а її тато — військовослужбовець Роман — захищав Україну. Подружжя було розлучене.
Згодом вбивцю 9-річної української дівчинки Валерії, яка загинула у Німеччині, знайшли, засудили та винесли вирок. Ним виявився 37-річний громадянин Молдови, колишній партнер матері дівчинки. Суд визнав його винним у вбивстві та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Згідно з матеріалами справи, чоловік скоїв злочин на ґрунті помсти після розриву стосунків із матір'ю Валерії. Він підстеріг дівчинку дорогою до школи, викрав її, а згодом жорстоко вбив. Після скоєного злочину вбивця намагався втекти і був затриманий у Чехії, після чого його екстрадували до Німеччини.
Батько Роман забрав тіло доньки в Україну і поховав її у рідному Павлограді.
Втекла від війни з Маріуполя, а загинула під потягом у Німеччині — трагічна смерть українки
1 вересня стало відомо що у німецькому місті Фрідланд 16-річна українка з Маріуполя загинула під вантажним потягом. За даними поліції, на колію її штовхнув громадянин Іраку. Чоловік поводився агресивно — його затримали. У крові зафіксували 1,35 проміле алкоголю. Раніше у нього вже було діагностовано "параноїдальну шизофренію".
Спочатку слідство припускало, що це нещасний випадок, проте згодом на плечі іракця знайшли відбиток руки загиблої дівчини.
Німецькі ЗМІ пишуть, що дівчина виїхала з України через вторгнення Росії і після закінчення середньої школи почала вчитися на стоматолога. 31-річний підозрюваний неодноразово просив про притулок у Німеччині, проте йому відмовили і повинні були депортувати до Литви.
Вбивство Ірини Заруцької: чи допомагає родині загиблої українська влада
Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українки у США у коментарі журналістам.
"Посольство України в США перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір’ю загиблої громадянки України. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи", — повідомили у МЗС, передає "Українська правда".
Проте на сайті МЗС чи сторінці нового посла України в США Ольги Стефанішиної немає жодних заяв чи реакцій на це вбивство.
У випадку з Німеччиною та Бельгією українські дипломати також обмежилися формальними заявами про співпрацю з місцевими органами. Наскільки системною є робота щодо захисту українців за кордоном, наразі не відомо.
Міграційний хаос у Європі набуває системного характеру: чим він загрожує
Серія вбивств триває: що відомо про жертви серед українців у Європі — подібними заголовками рясніють українські медіа. Проблема системна, адже випадки не поодинокі. Ситуацію підігріває міграційний хаос у Європі, який спричинює ріст злочинності навіть у таких країнах, які традиційно вважались безпечними, наприклад, у Німеччині. Наприклад, взимку 2025 року африканський мігрант у Німеччині жорстоко вбив молодого політика та поранив українку. Він поранив її в шию, проте жінці вдалося втекти.
Європейські країни стикаються з проблемами інтеграції величезної кількості мігрантів. У таборах для біженців часто живуть люди без документів, які прибули нелегально з африканських країн. Через це ситуація у районах, які страждають від величезної кількості мігрантів, стає ще більш криміногенною.
Статистика показує найвищі рівні злочинності у країнах з найбільшою кількістю мігрантів без статусу. Франція, Німеччина та Бельгія лідирують серед країн Європи у цьому невтішному рейтингу. А США, за даними Вікіпедії, у трійці антилідерів по світу за кількістю умисних убивств.
Українці, які втекли від війни, опиняються в небезпеці там, де шукали захисту. Причини різні: від психічно хворих рецидивістів у США до корисливих мотивів у Європі та сімейних конфліктів серед самих біженців.
Раніше "Телеграф" писав, що вбивство українки в Німеччині розкрили через три роки. У ході розслідування правоохоронці перевірили ДНК майже 100 людей.