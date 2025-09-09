Хто вбиває українок за кордоном: чому наші жінки стають жертвами жорстоких злочинців у Європі та США

"Телеграф" з'ясував, чому українки стають жертвами жорстоких злочинів від психічно хворих рецидивістів чи корисливих вбивць у країнах, де шукали притулку

22 серпня 2025 року 23-річна Ірина Заруцька сиділа у вагоні поїзда в Шарлотті, штат Північна Кароліна, гортаючи соцмережі. Ця молода жінка втекла з України і нещодавно оселилась у США. Ірина просто їхала у транспорті, тоді як без жодної провокації чи причини незнайомець тричі пронизав її шию ножем.

"Телеграф" розповідає, чому українки, які рятуються від війни, стають жертвами жорстоких вбивств у країнах, де вони шукали притулку, скільки було таких випадків і хто насправді несе відповідальність за їхню смерть.

Смерть українки Ірини Заруцької: відеозапис нагадує фільм жахів

Вбивство українки Ірини Заруцької

Відеозапис з камери спостереження нагадує фільм жахів — Ірина Заруцька заходить до вагона і займає місце. Позаду неї сидить 34-річний темношкірий чоловік Декарлос Браун-молодший. Без жодного попередження він підводиться, дістає складний ніж з худі та завдає три смертельних удари в шию дівчини. Через 30 секунд українка втрачає свідомість. Через дві хвилини вбивця спокійно виходить з поїзда, а з його руки капає кров жертви.

Декарлос Браун-молодший- вбивця українки

23-річна Ірина Заруцька вбита в США

Ірина Заруцька під час перебування у США навчалася у Громадському коледжі Роуен-Кабаррус.

Ми були вбиті горем, дізнавшись про смерть однієї з наших колишніх студенток, Ірини Заруцької, чиє життя обірвалося в цій трагічній події, написали на сторінці коледжу.

Спогадами про Ірину Заруцьку поділилась українка Уляна Козловська, яка працює у США візажисткою. Вона згадує загиблу як "прекрасну людину та талановиту художницю, яка тікала від війни в Україні.

Браун був добре знайомий правоохоронним органам. До 34 років його вже заарештовували 14 разів. У 2014 році Браун отримав п'ятирічний термін за пограбування із застосуванням смертельної зброї. Його власна мати намагалася помістити сина до психіатричної лікарні. На момент вбивства у нього були відкриті кримінальні справи. З судових справ видно, що підозрюваний мав психічні захворювання. У січні цього року після перевірки поліцією його добробуту у нього "виявили тривожні думки".

Вбивство сталося ще 22 серпня, але про це стало відомо 7 вересня, коли відео розлетілося соцмережами. До речі, саме після того, як відео оприлюднив Ілон Маск, вбивству надали такого розголосу. Мільярдер переконаний, що це етнічне вбивство. Він репостнув відео з підписом: "Тепер ми знаємо, чому вони не хотіли оприлюднити повне відео. Чути, як Декарлос Браун каже: "Я вбив ту білу дівчину". Після того, як він вбив невинну Ірину Заруцьку. Демократи і ЗМІ не хотіли, щоб американці побачили расовий аспект. Подумайте про це", — йдеться у підписі.

Втім, американські ЗМІ чомусь оминули цей випадок і не розповідали про нього у своїх сюжетах аж до того моменту, поки не виник резонанс. Тоді на жорстоке вбивство почали реагувати і політики, а також традиційні критики України на кшталт сина Дональда Трампа. Проте деякі з них використали випадок як ще один спосіб "штрикнути" політичного опонента.

Вбивство українки — політична гра на крові?

Президент США Дональд Трамп використав трагедію для політичних атак на Демократичну партію. В соцмережі Truth Social він написав: "Кров цієї невинної жінки буквально стікала з ножа вбивці, і тепер ця кров — на руках демократів, які відмовляються саджати небезпечних людей за ґрати".

Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями? Таких злочинців слід ув’язнювати … було видно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров – на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці написав Дональд Трамп.

Американські консервативні медіа, зокрема Breitbart, звинуватили ліберальні видання в приховуванні злочину. Вони назвали це "черговою жахливою історією, якої можна було уникнути" через "непристойний провал міст, керованих демократами".

Вбита українка Ірина Заруцька

"Режимні ЗМІ проігнорували цю незручну історію (незручну для демократів)", — пишуть журналісти видання.

Axios (ліберальне видання) у відповідь критикувало поширення відео з камер спостереження, називаючи це маніпуляцією альтернативних медіа для порушення питання міської злочинності.

Втекли від Путіна, загинули від психів: трагедії українських біженок

Це далеко не перший випадок, коли українки, втікаючи від війни, стають жертвами жорстоких людей.

У березні 2024 року в німецькому Віслоху подружжя вбило двох українок — 27-річну жінку Маргариту Стеценко та її 51-річну матір Марину із Харкова. Мотив шокував навіть досвідчених слідчих: злочинці хотіли викрасти новонароджену дитину українки і видати її за свою.

Жертва злочину - 27-річна Маргарита Стеценко та її дочка Мія

Обвинувачені дружина і чоловік визнали провину в суді. Вони розповіли, що не могли мати дітей і хотіли присвоїти собі немовля. Злочин ретельно спланований — чоловік та жінка навмисно шукали контакти з українськими біженцями через соціальні мережі.

Жінки перебували у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар, коли сталося непоправне. Обох вбивць — 41-річного німця та його дружину російського походження — засудили до довічного ув'язнення.

Сімейна драма закінчилась бідою у Бельгії

Місце вбивства 46-річної українки Лілії та її 6-річної дочки Анни

6 червня 2025 року в бельгійському місті Хаасроде сталася пожежа в колишньому пансіонаті, пристосованому під притулок для біженців. Внаслідок підпалу і ножових поранень загинули 46-річна українка Лілія та її шестирічна донька Анна.

Родина жила в Бельгії вже три роки. Чоловік залишився воювати на батьківщині, а їхній 16-річний син нібито був у школі під час нападу.

Після допитів син жінки визнав, що вбив матір і сестру, а потім підпалив дім, щоб приховати сліди. Мотиви цього вчинку досі офіційно не оприлюднені. Українські консульські працівники відвідали підозрюваного у виправному закладі для неповнолітніх, проте про деталі справи не повідомляли.

Жертвами злочинів нерідко стають діти. У червні 2024 року у Німеччині в лісі знайшли тіло 9-річної Валерії із Павлограда, яку розшукували декілька днів після зникнення дорогою до школи. Під час розтину не було виявлено, що зникла дитина стала жертвою сексуального злочину. Дитина з мамою жили у Дебельні після початку війни, а її тато — військовослужбовець Роман — захищав Україну. Подружжя було розлучене.

9-річна Валерія на фото з батьком - він забрав тіло доньки для поховання в Україні

Згодом вбивцю 9-річної української дівчинки Валерії, яка загинула у Німеччині, знайшли, засудили та винесли вирок. Ним виявився 37-річний громадянин Молдови, колишній партнер матері дівчинки. Суд визнав його винним у вбивстві та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, чоловік скоїв злочин на ґрунті помсти після розриву стосунків із матір'ю Валерії. Він підстеріг дівчинку дорогою до школи, викрав її, а згодом жорстоко вбив. Після скоєного злочину вбивця намагався втекти і був затриманий у Чехії, після чого його екстрадували до Німеччини.

Батько Роман забрав тіло доньки в Україну і поховав її у рідному Павлограді.

Втекла від війни з Маріуполя, а загинула під потягом у Німеччині — трагічна смерть українки

16-річна українка, яка загинула під потягом в Німеччині

1 вересня стало відомо що у німецькому місті Фрідланд 16-річна українка з Маріуполя загинула під вантажним потягом. За даними поліції, на колію її штовхнув громадянин Іраку. Чоловік поводився агресивно — його затримали. У крові зафіксували 1,35 проміле алкоголю. Раніше у нього вже було діагностовано "параноїдальну шизофренію".

Спочатку слідство припускало, що це нещасний випадок, проте згодом на плечі іракця знайшли відбиток руки загиблої дівчини.

Німецькі ЗМІ пишуть, що дівчина виїхала з України через вторгнення Росії і після закінчення середньої школи почала вчитися на стоматолога. 31-річний підозрюваний неодноразово просив про притулок у Німеччині, проте йому відмовили і повинні були депортувати до Литви.

Вбивство Ірини Заруцької: чи допомагає родині загиблої українська влада

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українки у США у коментарі журналістам.

"Посольство України в США перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір’ю загиблої громадянки України. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи", — повідомили у МЗС, передає "Українська правда".

Проте на сайті МЗС чи сторінці нового посла України в США Ольги Стефанішиної немає жодних заяв чи реакцій на це вбивство.

У випадку з Німеччиною та Бельгією українські дипломати також обмежилися формальними заявами про співпрацю з місцевими органами. Наскільки системною є робота щодо захисту українців за кордоном, наразі не відомо.

Міграційний хаос у Європі набуває системного характеру: чим він загрожує

Серія вбивств триває: що відомо про жертви серед українців у Європі — подібними заголовками рясніють українські медіа. Проблема системна, адже випадки не поодинокі. Ситуацію підігріває міграційний хаос у Європі, який спричинює ріст злочинності навіть у таких країнах, які традиційно вважались безпечними, наприклад, у Німеччині. Наприклад, взимку 2025 року африканський мігрант у Німеччині жорстоко вбив молодого політика та поранив українку. Він поранив її в шию, проте жінці вдалося втекти.

Європейські країни стикаються з проблемами інтеграції величезної кількості мігрантів. У таборах для біженців часто живуть люди без документів, які прибули нелегально з африканських країн. Через це ситуація у районах, які страждають від величезної кількості мігрантів, стає ще більш криміногенною.

Статистика показує найвищі рівні злочинності у країнах з найбільшою кількістю мігрантів без статусу. Франція, Німеччина та Бельгія лідирують серед країн Європи у цьому невтішному рейтингу. А США, за даними Вікіпедії, у трійці антилідерів по світу за кількістю умисних убивств.

Карта світу за рівнем умисних вбивств на 100 тисяч осіб. Джерело: УНП ООН. (Чим темніший колір, тим вищий рівень умисних вбивств зафіксований)

Українці, які втекли від війни, опиняються в небезпеці там, де шукали захисту. Причини різні: від психічно хворих рецидивістів у США до корисливих мотивів у Європі та сімейних конфліктів серед самих біженців.

Раніше "Телеграф" писав, що вбивство українки в Німеччині розкрили через три роки. У ході розслідування правоохоронці перевірили ДНК майже 100 людей.