Скорбота та море людей. У Львові ховають Андрія Парубія (фото та відео)

Провести видатного українця в останню путь зібралися й молоді й літні люди

Похорон Андрія Парубія, якого застрелили 30 серпня, відбувається у Львові у вівторок, 2 вересня. Поховають державного діяча на Личаківському кладовищі, де спочиває багато видатних українців.

Кореспондентка "Телеграфа" доєдналася до тих, хто прийшов провести в останню путь колишнього главу Верховної ради, народного депутата та видатного українця Андрія Парубія. Віддати йому останню шану зібралося багато людей — і молодь, і літні люди. Чин похорону відбувається у соборі святого Юра.

Серед них — колишній президент України Петро Порошенко та тимчасово виконуючий обов'язки президента України з 23 лютого до 7 червня 2014 року Олександр Турчинов. Також На церемонію прощання до Львова також прибув голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Також присутня колишня прем'єрка Юлія Тимошенко та колишній глава МВС (2005–2006 та 2007–2010) та колишній генпрокурор Юрій Луценко. Прийшов віддати останню шану Парубію й Антон Геращенко — ексзаступник міністра внутрішніх справ України, радник очільника МВС. На чині похорону Парубія присутній народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Храм не може вмістити всіх, хт о прийшов провести Парубія в останню путь. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Юлія Тимошенко біля труни Парубія. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Експрезидент та колишня перша леді. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Українці хоронять видатного співвітчизника. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Юрій Луценко. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Олександр Турчинов. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Як розповідав "Телеграф", місце поховання Парубія розташоване поруч зі старовинним склепом. На цьому цвинтарі також поховані сотні відомих українців. Серед них — Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Володимир Івасюк, Ірина Фаріон тощо.