24 годовщина трагедии 9/11: истории украинцев, потерявших жизнь в этот день (фото, видео)

Среди почти 3000 жертв 9/11 были и украинцы – мы рассказываем, кем они были

В США 11 сентября не просто дата — годовщина террористического акта 2001 года, ставшего самым смертоносным в истории страны. В этот день погибли почти 3000 человек, среди которых было 12 украинцев или тех, чьи родители были украинцами.

"Телеграф" расскажет их истории в 24-ю годовщину трагедии. Отдельное место среди них занимает украинец, родившийся уже в США — Иван Скала. Он был одним из полицейских, которые спасали жизнь других. Погиб в Нью-Йорке. Тело так и не было найдено. При жизни он гордился тем, что помогает людям.

Мемориал Ивана Скалы

Иван Скала на официальном фото

Елена Белиловская (урожденная Тисновская) родившись в бывшем Советском Союзе, в Киеве в 1963 году, эмигрировала в США в 1993 году. Она прошла путь от библиотекаря местной публичной библиотеки до помощника вице-президента фирмы на Уолл-стрит.

Елена Белиловская погибла 11 сентября 2001 года

Из Одессы в США эмигрировали сразу несколько жертв теракта. Среди них Александр Брагинский, переехавший еще в 1979 году, Владимир Савинкин (эмигрировал в США в 1996 году), Людмила Ксидо (эмигрировала в США в 1979 году), Марина Герцберг (эмигрировала в США в 1984 году, в возрасте 4 лет). Марине было 25 лет, когда она погибла. Женщина работала бухгалтером в одной из фирм во ВТЦ. "Она любила свою новую работу, была в восторге от новой программы, которую только что начала в колледже, и именно покупала собственную квартиру. Все шло по ее плану. Она была очень счастлива", — говорится в некрологе.

Марина Герцберг погибла 11 сентября 2001 года

Ребенком в США переехал и Борис Халиф в 1979 году. Ему было 10. Муж увлекался компьютерами и стал специалистом по ним. У него остался двухлетний сын.

Борис Халиф погиб 11 сентября 2001 года

Среди тех, кто переехал в США еще до развала Советского союза — Геннадий Боярский из Львова эмигрировал в США в 1978 году. После становления независимости Украины в США эмигрировали Юрий Мучинский (1994), Игорь Зукерман (1992), Татьяна Бакалинская из Белой Церкви (1994). Одной из жертв теракта стал Олег Венгерчук, украинец, родившийся в Австрии в 1944 году.

Он переехал в США из лагеря для перемещенных лиц в Германии вместе с матерью. Стал дизайнером. На момент гибели ему было 56 лет.

Олег Венгерчук погиб 11 сентября 2001 года

Что произошло 11 сентября 2001 года

11.09 (9/11 — название годовщины в США) террористическая группа "Аль-Каида" захватила четыре пассажирских самолета. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к обрушению обеих башен.

Один самолет врезался в Пентагон вблизи Вашингтона, округ Колумбия. Четвертый самолет (рейс 93 авиакомпании United) разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры вступили в борьбу с угонщиками. Около 3000 человек погибли и тысячи получили ранения. Среди погибших оказались граждане США и 91 другой страны.

