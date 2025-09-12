Рус

Хроніка незалежності: як виглядав Київ початку 90-х в об'єктиві відомого фотографа

Катерина Шполянська
Новина оновлена 12 вересня 2025, 20:27
Київ на світлинах відомого фотографа. Фото Колаж "Телеграфа", Павло Пащенко

Через об’єктив талановитого фотокореспондента ми бачимо живі вулиці, повсякденне життя мешканців та обличчя столиці на зламі епох

Фотографії Києва 1992 року авторства Павла Пащенка – це документальні свідчення часу, коли місто відновлювалося після радянської доби, але вже жило новим життям незалежної України. Завдяки його роботам, зокрема на сторінці автора у соцмережах, сьогодні можна побачити вуличні сцени, архітектурні пам’ятки та буденні миті тих років, які часто залишаються поза увагою історичних описів.

"Телеграф" зібрав кілька найатмосферніших з них. Ці кадри є важливою частиною фотохроніки Києва початку 1990-х.

Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко
Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко
Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко
Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко
Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко
Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко
Київ, 1992 рік. Фото: Павло Пащенко

Про автора

Павло Пащенко — знаний український фотокореспондент і фоторедактор, який розпочав свій шлях у фотографії ще у 1984 році. Він здобув освіту на архітектурному факультеті КИCД і з 1989 року повністю присвятив себе роботі фотокореспондента для провідних газет та журналів України. Його роботи публікувалися у виданнях "Молодь України", "Україна молода", "Київські відомості", "Вечірній Київ" та багатьох інших.

Значним визнанням таланту Павла Пащенка стало отримання Гран-прі на конкурсі "Укрпресфото" 1994 року, а також перемога у категорії "портрет" на цій же виставці у 1995 році. Його фотографії неодноразово експонувалися за кордоном, зокрема у Німеччині та Литві. Павло також співпрацював із міжнародними інформаційними агентствами, такими як Associated Press та AFP.

