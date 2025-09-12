Хроніка незалежності: як виглядав Київ початку 90-х в об'єктиві відомого фотографа
Через об’єктив талановитого фотокореспондента ми бачимо живі вулиці, повсякденне життя мешканців та обличчя столиці на зламі епох
Фотографії Києва 1992 року авторства Павла Пащенка – це документальні свідчення часу, коли місто відновлювалося після радянської доби, але вже жило новим життям незалежної України. Завдяки його роботам, зокрема на сторінці автора у соцмережах, сьогодні можна побачити вуличні сцени, архітектурні пам’ятки та буденні миті тих років, які часто залишаються поза увагою історичних описів.
"Телеграф" зібрав кілька найатмосферніших з них. Ці кадри є важливою частиною фотохроніки Києва початку 1990-х.
Про автора
Павло Пащенко — знаний український фотокореспондент і фоторедактор, який розпочав свій шлях у фотографії ще у 1984 році. Він здобув освіту на архітектурному факультеті КИCД і з 1989 року повністю присвятив себе роботі фотокореспондента для провідних газет та журналів України. Його роботи публікувалися у виданнях "Молодь України", "Україна молода", "Київські відомості", "Вечірній Київ" та багатьох інших.
Значним визнанням таланту Павла Пащенка стало отримання Гран-прі на конкурсі "Укрпресфото" 1994 року, а також перемога у категорії "портрет" на цій же виставці у 1995 році. Його фотографії неодноразово експонувалися за кордоном, зокрема у Німеччині та Литві. Павло також співпрацював із міжнародними інформаційними агентствами, такими як Associated Press та AFP.
