Хроника независимости: как выглядел Киев начала 90-х в объективе известного фотографа

Через объектив талантливого фотокорреспондента мы видим живые улицы, повседневную жизнь жителей и лицо столицы на переломе эпох

Фотографии Киева 1992 года авторства Павла Пащенко – это документальные свидетельства времени, когда город восстанавливался после советских времен, но уже жил новой жизнью независимой Украины. Благодаря его работам, в частности на странице автора в соцсетях, сегодня можно увидеть уличные сцены, архитектурные достопримечательности и ежедневные мгновения тех лет, которые часто остаются без внимания исторических описаний.

"Телеграф" собрал несколько самых атмосферных из них. Эти кадры стали важной частью фотохроники Киева в начале 1990-х.

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Киев, 1992 год. Фото: Павел Пащенко

Об авторе

Павел Пащенко — известный украинский фотокорреспондент и фоторедактор, который начал свой путь в фотографии еще в 1984 году. Он получил образование на архитектурном факультете Киевского инженерно-строительного института и с 1989 года полностью посвятил себя работе фотокорреспондента для ведущих газет и журналов Украины. Его работы публиковались в изданиях "Молодь України", "Україна молода", "Київські відомості", "Вечірній Київ" и многих других.

Значительным признанием таланта Павла Пащенко стало получение Гран-при на конкурсе "Укрпрессфото" в 1994 году, а также победа в категории "портрет" на этой же выставке в 1995 году. Его фотографии неоднократно экспонировались за границей, в частности, в Германии и Литве. Павел также сотрудничал с международными информационными агентствами, такими как Associated Press и AFP.

